Правителството на Гюров:

Фаза на Луната и аспект на деня на 11 март 2026 г. Готовност за действие

10 март 2026, 10:13 часа 0 коментара
Фаза на Луната и аспект на деня на 11 март 2026 г. Готовност за действие

Съдържание:

На 11 март 2026 г. Луната е намаляваща, 22-и лунен ден. Това, което сте преосмисляли и преживявали през последните месеци, сега може да бъде превърнато в действие. Но засега енергията на Юпитер едва набира скорост, така че не очаквайте незабавни резултати – просто знайте, че промяната вече е започнала. Това е ден, в който небето сякаш спира, позволявайки ви да погледнете назад и да разберете накъде да продължите напред. Основният астрологичен ритъм се задава от Луната в Стрелец, образувайки напрегнат квадрат със Слънцето в Риби.

Седмичен хороскоп за 9-15 март 2026 г.

Размисъл

Това е фазата на последната четвърт от лунния цикъл – момент, в който натрупаният през месеца опит изисква размисъл, а старите идеи губят силата си. В такива дни не става въпрос толкова за нови начала, колкото за завършване на стари, обобщаване на резултати и раздяла с илюзии. Квадратурата на Луната със Слънцето в Риби създава вътрешно напрежение между разума и емоцията. Това, което сте преосмисляли и преживявали през последните месеци, сега може да бъде превърнато в действие. Но засега енергията на Юпитер едва набира скорост, така че не очаквайте незабавни резултати – просто знайте, че промяната вече е започнала.

Ретрограден Меркурий от 26 февруари 2026 г. Капани и възможности

Сънища и подстригване

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Денят не е подходящ за подстригване или боядисване - със сигурност резултатът няма да ви хареса. Сънищата през този ден ще ви донесат много нови знания и информация за решаването на проблеми, затова се опитайте да ги запомните.

Пълнолуние 2026 година 

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес