Фаза на Луната и аспект на деня на 11 март 2026 г. Готовност за действие

На 11 март 2026 г. Луната е намаляваща, 22-и лунен ден. Това, което сте преосмисляли и преживявали през последните месеци, сега може да бъде превърнато в действие. Но засега енергията на Юпитер едва набира скорост, така че не очаквайте незабавни резултати – просто знайте, че промяната вече е започнала. Това е ден, в който небето сякаш спира, позволявайки ви да погледнете назад и да разберете накъде да продължите напред. Основният астрологичен ритъм се задава от Луната в Стрелец, образувайки напрегнат квадрат със Слънцето в Риби.

Размисъл

Това е фазата на последната четвърт от лунния цикъл – момент, в който натрупаният през месеца опит изисква размисъл, а старите идеи губят силата си. В такива дни не става въпрос толкова за нови начала, колкото за завършване на стари, обобщаване на резултати и раздяла с илюзии. Квадратурата на Луната със Слънцето в Риби създава вътрешно напрежение между разума и емоцията. Това, което сте преосмисляли и преживявали през последните месеци, сега може да бъде превърнато в действие. Но засега енергията на Юпитер едва набира скорост, така че не очаквайте незабавни резултати – просто знайте, че промяната вече е започнала.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване или боядисване - със сигурност резултатът няма да ви хареса. Сънищата през този ден ще ви донесат много нови знания и информация за решаването на проблеми, затова се опитайте да ги запомните.

