Изчезна профилът на Ралица Асенова

Профилът във Facebook на Ралица Асенова - майката на Николай Златков, загинал в кемпера под връх Околчица - изчезна внезапно тази сутрин. Това се случи малко след като тя публикува емоционален разказ за Ивайло Иванов - Ивей, един от шестимата младежи от групата, свързвана със случая край Петрохан. Постът ѝ предизвика силен отзвук и бързо събра множество реакции и споделяния. Малко след това обаче профилът ѝ стана недостъпен.

По думите на Асенова тя е получила стандартно уведомление, че достъпът до профила ѝ е ограничен заради "нарушаване на стандарти за рекламиране". В съобщението се предупреждава още, че при нови нарушения профилът може да бъде деактивиран. Още: "В информационно затъмнение сме, не ми дават да видя тялото": Говори майката на убития Николай Златков

Драмата около тялото

Всичко това се случва на ситуацията, с която се сблъсква в опитите си да получи информация за смъртта на сина си от прокуратурата. Тя твърди, че е била възпрепятствана да види тялото му и е пътувала неколкократно до Враца, за да открие съдебния лекар и наблюдаващия прокурор. По думите ѝ от прокуратурата дори не са я приели на среща. В крайна сметка получила съобщение, че може да прибере тялото едва в петък следобед - момент, в който работната седмица приключва и издаването на смъртен акт става невъзможно.

В интервю за Нова телевизия Асенова разказа и за разговор със съдебния лекар, извършил аутопсията на сина ѝ. Още: "Няма да изтеглям никакви песни отникъде": Трифонов с безскрупулен отговор от дивана към Ралица Асенова

"Отидох във Враца. Намерих съдебния лекар, който е правил аутопсията, и говорих с него. Попитах го как знае, че това е синът ми, а той каза, че е имал личната му карта. Настоях да видя тялото на сина ми. Той каза, че трябва да пита. Получих забрана от наблюдаващия прокурор. Казаха ми, че мога да замърся тялото. Предложих им да ме облекат в стерилни дрехи и да видя детето си", разказа тя.

По думите ѝ от 10 февруари се опитва да получи достъп до тялото на сина си, но без успех.

"Адвокатката ми звъни всеки ден за информация, но такава няма. В понеделник с бащата на Сашо отидохме отново да молим да ни се даде да видим телата на децата си. Отново имаше отказ", каза Асенова. Тя постави под съмнение и начина, по който се представя информацията за случая. Според нея още от първия ден след трагедията публично се лансира само една версия. Още: Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Не използвайте смъртта на сина ми! Що за нахалство?

"Ние сме потърпевши лица по това дело. След като всичко е ясно, защо не можем да видим телата на децата си? Искам да знам кой е отговорен за това медийно пускане на информация само и единствено по една версия за очернянето на тези хора. Това са жертви. Защо не се изнася информация на много свидетели, които не отговарят на тази версия?", попита тя.