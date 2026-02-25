Ретрограден Меркурий от 26 февруари 2026 г. Капани и възможности

От 26 февруари до 20 март 2026 г. Меркурий ще бъде ретрограден в Риби, което означава, че логиката временно отстъпва място на интуицията и чувствата. Ще ни е трудно да обясним нещата и „просто ще ги усещаме“. Мислите може да се объркат, думите може да не звучат както е замислено, а плановете може да се размият като акварели. Въпреки това, чувствителността, въображението и склонността да се припомня миналото са засилени.

Дневен хороскоп за 26 февруари 2026 г.

Важното

Това е период, в който умът може да е малко „плаващ“, но е изключително важно да се вслушваме в душата. Стари теми, забравени разговори и хора от миналото може да изплуват отново – не за да съсипят всичко, а за да ни помогнат най-накрая да разберем или да се откажем.

Самозаблудата

Основният капан на този период е самозаблудата. Рибите са големи мечтатели, а ретроградният Меркурий добавя към това илюзии, пропуски и странни очаквания. Лесно е да се вярва на обещания без доказателства, да се тълкуват погрешно думи или да се идеализират хората.

Документите могат да се объркат, споразуменията да бъдат забравени, а също така са възможни досадни пропуски. Технологиите и информацията също могат да бъдат капризни, така че е най-добре да препрочетете важни имейли и да избягвате вземането на решения в движение.

Плюсове

Това обаче е идеално време за вътрешна работа. Рибите ни помагат нежно да погледнем навътре, а ретроградното движение предлага шанс да преосмислим минали преживявания без самобичуване. Добре е да се върнем към стари идеи, творчески проекти и недовършени разговори – особено ако те включват чувства.

Интуицията през този период работи почти като навигатор: ако се научите да ѝ се доверявате, можете да получите важни прозрения. Сънищата стават по-ярки, вдъхновението идва неочаквано, а емпатията се засилва – ние сме по-чувствителни към другите и към себе си.

