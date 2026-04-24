Финансов подем: 3 зодии влизат в силна парична серия (27 април – 3 май)

Това е последната пълна седмица с всички планети в директно движение, което я прави идеалното време да се възползвате от този шанс, ако все още не сте го направили. Когато всички планети са в директно движение, можете да продължите напред по-лесно, а с влизането на Меркурий в Телец на 2 май, можете да го направите с логика и ум за успех.

Телецът е един от най-финансово богатите зодиакални знаци, тъй като съчетава практичност с дисциплина. С Меркурий в този земен знак, можете да подходите към финансовия си живот и всички нови рискове със същата енергия. Ако има нещо, което искате да започнете или да поемете риск, това е седмицата да го направите.

1. Овен

Бъдете отворени за нови предложения, Овни. Меркурий в Телец помага да внесете нови възможности в живота си тази седмица. Телецът управлява вашите финанси, така че е важно да сте наясно с неговата енергия, когато подхождате към теми, свързани със заплатата и бюджета.

Телецът носи търпение и старание в начина, по който управлявате финансовия си живот. Не винаги става въпрос за бързи решения и импулсивност. Вместо това, става въпрос за увереност, че решението, което вземате, ви е от полза по желаните от вас начини. Тази седмица очаквайте да видите как финансите ви се подобряват, заедно с цялостното ви чувство за изобилие.

2. Везни

Започнете да гледате напред, Везни. Пълнолунието в Скорпион на 1 май слага край на една финансова глава от живота ви, което също означава, че друга тепърва започва. Това лунно събитие носи промяна в начина, по който се чувствате към себе си и финансовото си състояние. Вместо просто да говорите строго за числа, тази енергия ви кара да размислите върху всичко, което е свързано с това да живеете живот, който заслужавате.

Отделете място за чувствата си по време на това пълнолуние. Размислете върху това, което сте научили от Новолунието на 20 ноември 2025 г., и бъдете готови да гледате напред. Това е моментът да оставите зад гърба си всякакви чувства на недостойност или липса, за да можете да започнете да се движите напред и да въплъщавате това, което винаги сте заслужавали.

3. Телец

Грабнете тези невероятни идеи, Телец. Венера в Близнаци се изравнява с Нептун в Овен на 28 април, насърчавайки ви да се възползвате от идея, която сте имали. Въпреки че това осигурява положително увеличение на вашите финанси, може да ви се стори чуждо, тъй като не става въпрос за логичен бизнес план, а за вашата интуиция. Вслушайте се във вътрешното си аз и запишете идеите, които сте имали. Това е начинът да започнете да подобрявате финансите си.

Венера в Близнаци помага да привлечете по-големи възможности и изобилие в живота си. Тя също така идва с нови и вълнуващи възможности. С Нептун в Овен, който засилва интуицията ви, това ще ви помогне да осъзнаете, че мечтите и идеите, които сте имали, не са случайни. Вземете идеята си и я превърнете в план за успех.

