"Възраждане" прати бивши депутати при Йотова. Те поискаха от нея референдум за лева (ВИДЕО)

Четирима бивши депутати от проруската партия "Възраждане" се явиха на консултациите при президента Илияна Йотова. Това е любопитен факт, тъй като в чл. 99 в Конституцията е записано, че за разговори с държавния глава се явяват парламентарни групи. Въпреки че не са част от настоящия парламент на "Дондуков" 2 се явиха Ангел Славчев, Ивайло Чорбов, Георги Хрисимиров и Светослав Тодоров, докато лидерът на партията Костадин Костадинов не присъства.

Срещата се проведе на фона на активните разговори с всички политически сили за съставяне на редовно правителство. Президентът подчерта, че страната се намира в нова политическа ситуация след изборите и че освен стабилно управление, ключова ще бъде и ролята на опозицията. По думите ѝ обществото очаква бързи решения в две основни направления - бюджета и съдебната система.

Още в началото на разговора Ангел Славчев насочи фокуса към икономическата политика и заявките за поемане на нов държавен дълг. "Бяхме подготвили четири теми, но съм потресен от това, което чухме - че ще се тегли нов дълг. Това означава, че тръгваме по дългова спирала, като Гърция, към фалит на държавата", заяви той.

Референдум за лева

По думите му изходът от ситуацията минава през преосмисляне на валутната политика. "Трябва да се проведат разговори за връщане на българския лев, защото само така можем да излезем от тази ситуация", каза Славчев. Той отново постави въпроса за референдум, като подчерта, че стотици хиляди граждани са подкрепили подобна инициатива, но тя не е получила ход в парламента. "Сега е ваш ред да инициирате референдум за връщането на българския лев. Дължим това на гражданите", добави той.

Президентът отговори, че позицията ѝ по темата е последователна и напомни, че е защитавала правото предложението за референдум да бъде разгледано от Народното събрание. "Когато са събрани толкова много подписи, институциите са длъжни да уважават волята на гражданите", посочи Йотова, но подчерта, че подобни решения трябва да се вземат в подходящия момент и при ясни условия за успех.

Санкциите срещу Русия

В рамките на разговора бяха повдигнати и въпроси, свързани с външната политика, включително подкрепата за Украйна и санкциите срещу Русия. Държавният глава уточни, че ангажиментите на България по международните механизми за помощ са били поети от предходно редовно правителство, а не от служебния кабинет. "Трябва да представяме истината и само истината. Една страна член на ЕС трябва да бъде предвидим партньор", заяви тя.

Йотова коментира и темата за санкциите срещу Русия, като припомни своята по-ранна позиция, че подобни мерки не винаги постигат очакваните резултати.

Срещата премина на фона на разнопосочни сигнали от останалите политически сили - от идеи за нов държавен дълг и съкращаване на разходи до искания за по-строга бюджетна дисциплина и мерки срещу инфлацията. Консултациите продължават с цел да се изяснят позициите преди старта на процедурата по връчване на мандат за съставяне на правителство.