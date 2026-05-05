ПП предупредиха Йотова за запълването на квотите във новия ВСС и лобираха кои хора да влязат

Гражданите дадоха ясен мандат и знак след протестите през декември какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Дано този мандат да е разчетен и от "Прогресивна България". Първият сигнал за този мандат е, че моделът Борисов-Пеевски трябва да приключи - това минава през свалянето на тяхната охрана. Второто е мораториум върху текущия състав на ВСС да спре да прави назначения - отворени са 26 процедури за шефове на съдилища по места, които искат да бъдат приключени преди този състав на ВСС да си отиде.

Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на консултациите за съставяне на редовно правителство при държавния глава Илияна Йотова. По думите му другата голяма задача, която бе в основата на протеста, е управлението на публичните финанси и бюджета.

"Добре е да се направи преглед на заплащанията в държавната администрация", отбеляза още Василев.

Той отбеляза още, че към момента приходите растат два пъти по-бързо от пенсионните плащания. Според неговия анализ, базиран на данни на Министерството на финансите, в момента във Фискалния резерв има 6.5 млрд. евро. 2 млрд. от тях са достатъчни, за да се гарантира Сребърният фонд. "Новото правителство влиза с буфер от около 4 млрд. евро. Това е достатъчно, за да бъде приет бюджетът и да няма проблеми. Взимането на нов дълг, както иска "Прогресивна България", трябва да бъде много внимателно обосновано", категоричен е Асен Василев.

Новите квоти

"Не е достатъчно да изберем нов Висш съдебен съвет, не е достатъчно да имаме нова Антикорупционна комисия. Важно е по какъв начин ще запълним с хора, които ще имат експертизата и професионалния опит и какъв морал и интегритет имат, за да не се поддават на политическо, криминално и политическо влияние. Важно е как ще се подходи към подготовката на процедурите за избор на тези членове", отбеляза от своя страна бившият премиер Николай Денков.

По думите му следва да се разшири процедурата и да има възможност да се правят номинации от обществените организации, да има достатъчно време за преглед на номинациите и да се тестват кандидатите дали да издръжливи и податливи на политически мрежи на влияние.

Иначе във вторник държавният глава провежда всички консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание съставяне на правителство. Очакванията са още в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на следващите управляващи, а от "Прогресивна България" да върнат веднага изпълнен мандат със структура и състав на Министерски съвет. В този смисъл по непотвърдена информация още в петък България може да има своето ново редовно правителство.

