"Радев да каже", а той мълчи. Кого да слушаме в "Прогресивна България"?

05 май 2026, 13:49 часа
"Наистина липсва истерията, която се случваше последните 6 години, в които трябваше на всеки 5 минути да се гадае, ще има ли управленска конфигурация. Осмелявам се да предположа, че интересното ще започне оттук нататък. Тази тишина е смущаваща дори", каза в интервю пред БНР социологът Марчела Абрашева.

"Проблемът по-скоро е формация, която е нова и не знаем кой глас да слушаме. По-сложното ще бъде как Радев и формацията му ще говорят, какво възнамеряват да правят. Минахме през концепцията, че ще променим закони и нещата ще си дойдат на мястото. Важно е какво и как ще бъде правено, не просто нормализация и намаляване на температурата на болните неща в администрацията, а как ще бъде комуникирано, за да има обществена подкрепа на разнообразната група избиратели, гласували за Румен Радев."

Тя коментира и често чуваната реплика от "Прогресивна България" - "Радев спечели изборите, Радев ще реши, Радев ще каже". А очакванията са Радев да има говорител, който да уеднаквява позицията. "Радев да каже", по-скоро за мен прозвуча като нежелание да се съобщи нещо конкретно и по тази причина още не знам, надявам се да бъде комуникирано, каква е диагнозата, която е поставена? И какви ще са първите стъпки, обещани преди изборите. Единственото, което знаем е, че ще се заемат с бюджета, който е катастрофален."

Първите реформи?

Абрашева припомни, че имаме горчив опит за административна реформа от минали години.

Диагнозата за катастрофалност беше основата за управленски мерки и решения, които не почиват на дълбок анализ, а са мерки на парче, да решат проблемите на квазигрупи. Сега има обективни предпоставки за решаване на проблемите с носене на отговорност. Имаме мълчащи опозиции към този момент. Искат ми се с бързи заявления да се каже какво ще бъде правено, коментира Абрашева.

Според нея искането на ДБ за Комисия за разследване на имуществото на Пеевски и контрапредложението на самия Пеевски за комисия за разследване на "Капитал" и Иво Прокопиев, показва, че "каквато и да е новата ера, старата ера все още е жива".

"Не знам как ще действат хората в изпълнителната власт, но е очевидно, че ако комисиите ще свършат работа, няма как човек да се бори за промяна и реформа без никой да бъде засегнат. Ако не е това, нещо друго трябва да се направи, което да убеди хората, че промяна ще бъде извършена", прогнозира Марчела Абрашева.

Тя е категорична, че се опитваме да разчитаме знаците преди да сме видели как действа ПБ, "очевидно прави опити да поддържа баланс".

