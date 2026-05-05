"Демократична България" готви пакет срещу инфлацията

"Демократична България" подготвя мащабен пакет от мерки срещу инфлацията и влиза в бюджетния дебат с конкретни приоритети. Това обяви Ивайло Мирчев от "Да, България" след консултациите при президента Илияна Йотова в навечерието на връчването на първия мандат за съставяне на правителство.

По думите му основният риск пред публичните финанси е свързан с нарастващия държавен дълг. "Рискът държавният дълг да стигне нива, които да доведат страната в предфалитно състояние през следващите години, е огромен", предупреди Мирчев. От формацията са категорични, че не трябва да се посяга на данъчната система, която според тях функционира стабилно. Фокусът, по думите му, трябва да се измести към разходите - с преразглеждане на автоматичните механизми за увеличение на заплатите и въвеждане на осигурителни вноски за държавните служители. Още: Ивайло Мирчев пред Actualno: Асен Василев дължи отговори, Борисов и Пеевски завиват с дрифт (ВИДЕО)

Мирчев подчерта, че освен мерки срещу високите цени, "Демократична България" ще настоява и за по-дълбоки реформи, включително в регулаторните органи.

В същото време от коалицията потвърдиха, че ще останат в опозиция. "Като опозиция няма как да подкрепим бъдещия кабинет, зад който има ясно изразено мнозинство", заяви Божидар Божанов в отговор на въпрос за предстоящото гласуване в парламента.

Темата за назначенията във властта също беше поставена на преден план. Атанас Атанасов настоя процедурите за избор на ръководни постове да бъдат прозрачни и публични. Според него едно от първите изпитания пред новото управление ще бъде изборът на председател на ДАНС, който трябва да бъде политически неутрален. Подобен подход трябва да важи и за попълването на състава на Висшия съдебен съвет. Още: ДБ при Йотова: Темата "Пеевски-Борисов" изчезва от речника на "Прогресивна България" (ВИДЕО)

По отношение на отношенията с "Продължаваме промяната", Божанов коментира, че въпреки разделянето в парламента, има ясно договорен механизъм за сътрудничество. "Имаме подписано споразумение, ясен процес за излъчване на обща силна кандидатура за президент", посочи той.