Като на изпит: Йотова изпоти най-младия депутат в ДПС (ВИДЕО)

Най-младият депутат от ДПС Джем Яменов беше като на истински изпит по време на консултациите при президента Илияна Йотова. 26-годишният народен представител изглежда не беше предвидил да говори по време на консултациите, но президентът реши да му даде думата, което предизвика усмивки сред колегите му, но и изненада в самия него. "Най-младият човек, хайде кажете", подкани го Йотова.

Той благодари за думата, каза, че колегите му са били достатъчно изчерпателни. "Ще подкрепям и ще стоя зад всичко, което дава много по-добър път на младите и младите семейства за тяхното по-добро бъдеще", каза още Яменов.

ДПС ще са опозиция

По време на консултациите ДПС заявиха, че осъзнават новата реалност и че ще бъдат конструктивна опозиция. Зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Халил Летифов призова час по-скоро кабинетът на "Прогресивна България" да поеме отговорнност

"Предстои един по-труден период за България. Ние в нашата декларация заявихме, че българските граждани показаха какво искат. От тук нататък ние уважаваме тяхното решение. Уважаваме, че те дадоха доверие на една политическа партия и коалиция "Прогресивна България". Ние ще бъдем конструктивна опозиция, но ДПС ще държи да има нормален диалог между политическите партии и между институциите", каза от своя страна другият заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри.

Президентът Йотова пък обеща, че в нейно лице и в лицето на цялата президентска администрация ще срещнат най-добрия гарант и съюзник в защитата на правата на всички български граждани.

Избори и сигнали

Айтен Сабри отбеляза, че за ДПС справедливостта и честността са на първо място и отбелязаха, че по време на изборите са били погазени много законови норми. Тя обаче не даде подробности какво има предвид.

Йотова обаче обърна внимание, че институциите по време на изборите са били отворени за всякакви сигнали. "До този момент не сме получили нито един такъв сигнал", добави Йотова.