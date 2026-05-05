ДБ при Йотова: Темата "Пеевски-Борисов" изчезва от речника на "Прогресивна България" (ВИДЕО)

Консултациите за съставяне на редовно правителство продължават с участието на "Демократична България", чиито представители се срещнаха с президента Илияна Йотова в сградата на държавния глава. В разговора участваха Атанас Атанасов, Катя Панева, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

Йотова подчерта, че очаква бързо развитие на процеса по формиране на кабинет. "Нашата амбиция е до края на седмицата да има редовно правителство", заяви тя и очерта основните въпроси, по които търси позиция от политическите сили. Сред тях са бюджетът, финансовата рамка до края на годината и яснотата около приоритетите на държавата.

"Предстои много работа. Искаме да научим какво е вашето отношение към бюджета на страната. Служебното правителство работеше в сложна ситуация с ограниченията на бюджета от 2025 година. Искаме да чуем вашите червени линии за бюджета и какви са приоритетите на страната", каза още президентът.

От своя страна Божидар Божанов подчерта, че избирателите са отредили на "Демократична България" ролята на опозиция. "Българските граждани ни отредиха ролята на опозиция", заяви той и допълни, че формацията ще се стреми да бъде конструктивна, но няма да прави компромиси с ключови принципи.

"Като опозиция смятаме да бъде конструктивна опозиция, която подкрепя правилните политики, но няма да си мълчим, когато и ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани, а той преимуществено е такъв, за демонтаж на модела", каза Божанов.

Той отново изрази позицията на формацията, че разделянето с "Продължаваме промяната" е било грешка, но подчерта, че предизборните ангажименти остават валидни. В същото време обърна внимание на промяна в тона на бъдещите управляващи. "С притеснение отбелязваме, че последните дни след изборите темата за модела "Пеевски-Борисов" някак изчезна от думите на бъдещите управляващи и бе заменена с общи формулировки", заяви той.

Като ключов приоритет Божанов посочи съдебната реформа, включително смяната на състава на Висшия съдебен съвет. Според него това трябва да се случи в кратки срокове, за да се стигне до избор на редовен главен прокурор.

Темата "Борисов-Пеевски"

Темата за бюджета също се оказа във фокуса на разговорите. Ивайло Мирчев предупреди срещу увеличаване на държавния дълг и призова за по-строга финансова политика. "С учудване разбрахме, че от "Прогресивна България" искат нов таван на държавния дълг. Подобна заявка не звучи добре. България и в момента е с рекорден размер на държавния дълг от 30 години", заяви той.

По думите му страната се нуждае от стабилизиране на публичните финанси, без да се посяга на данъчната система. "Никакво пипане на данъците. Всички автоматични механизми за заплати трябва да се преразгледат. Бюджетният дефицит трябва да е до 3%", посочи Мирчев, като отбеляза, че предходни управления са надвишили този праг в неподходящ момент.

Той допълни, че е необходимо държавните служители да започнат да плащат осигуровки, както и да се оптимизира администрацията.

Атанас Атанасов постави акцент върху контрола върху властта и ролята на службите за сигурност. Според него концентрацията на власт може да осигури стабилност, но изисква сериозни механизми за контрол. "Нужен е институционален контрол, не само парламентарен", заяви той.

Като ключов тест за управлението Атанасов посочи предстоящия избор на председател на ДАНС. "Институцията трябва да бъде партийно неутрална. Трябва предложенията за кандидати да са прозрачни", подчерта той.

Консултациите при президента продължават с всички парламентарни сили в 52-рото Народно събрание в опит да се постигне съгласие за съставяне на редовно правителство в кратки срокове.