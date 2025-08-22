Войната в Украйна:

Хороскоп за утре, 23 август: Новолунието дарява Девите със светлина, а Стрелците ще се лутат в тъмнина

Утре, 23 август, ще попаднем под силното влияние на едно важно астрологично събитие – новолунието в Дева. То винаги е символ на ново начало, подреждане и стремеж към хармония, но въздействието му няма да е еднакво за всички зодии. Нека видим какво ни очаква в съботния ден според зодиакалния ни знак.

Овен

Денят ще бъде изпълнен с възможности да съчетаете задълженията си с приятни занимания. Новолунието ще ви даде енергия да действате практично, но и с усмивка. Ще откриете, че малките радости на ежедневието имат голяма стойност. Възможно е да завършите някои задачи, които отдавна отлагате, и това ще ви донесе облекчение. Вечерта ще е подходяща за среща с приятели или за момент само за вас.

Телец

Утрешният ден ще бъде особено забавен за вас. Новолунието в Дева ви носи спокойствие, вдъхновение и усещане, че всичко е на мястото си. Ще се почувствате оценени и обгърнати от любовта на близките си хора. Много от плановете ви ще започнат да придобиват реални очертания. Ще усетите подем в личен план и това ще ви направи щастливи.

Близнаци

За вас утрешният ден ще бъде малко по-объркан. Новолунието ще постави пред вас нови изпитания, които няма да знаете как да решите. Възможно е да усетите раздразнение от дребни проблеми. Важно е да не бързате и да се доверите на интуицията си. Денят ще ви подложи на изпитания, но те ще ви помогнат да подредите по-ясно приоритетите си. 

Рак

Новолунието ще ви даде възможност да съчетаете полезното с приятното. Ще завършите успешно служебни ангажименти и ще си откраднете време за семейството. Ще се радвате на домашен уют и топлина. Денят е подходящ за разговори, които да изгладят стари недоразумения. Вашата емоционална чувствителност ще бъде във ваша полза - поне този път.

Лъв

Денят ще бъде предизвикателен за вас. Новолунието ще ви изправи пред нови задачи и емоции, които ще изискват повече усилия за преработване. Ще се почувствате леко разпилени, а това може да доведе до повече напрежение. Опитайте се да останете организирани и фокусирани. Въпреки трудностите, ще имате шанс да покажете силата си. Не бързайте да вземате важни решения, защото емоциите могат да ви подведат.

Дева

За вас утрешният ден е истински подарък от звездите. Новолунието във вашия знак ще ви донесе вътрешна светлина и усещане за душевен покой. Ще имате сили да започнете на чисто и да оставите старите тревоги зад гърба си. Хората около вас ще усетят вашата положителна енергия. Това е моментът да поставите основите на нещо ново и важно за вас.

Везни

Новолунието ще ви помогне да се почувствата горди от себе си. Ще се справите със задачите си по лек и приятен начин. Денят ще бъде изпълнен с малки поводи за радост. Ще почувствате хармония в отношенията с околните. Възможно е да получите приятна изненада или комплимент, който да стопли сърцето ви.

Скорпион

Звездите ви даряват с благословен ден. Новолунието ще ви донесе усещане за още по-голяма вътрешна сила. Ще се почувствате като човек, който държи юздите на живота си. Вашата решителност ще бъде възнаградена. Ще имате шанс да изясните посоката, в която искате да продължите.

Стрелец

Новолунието няма да ви се отрази по най-добрия начин. Ще се почувствате объркани и несигурни в някои от решенията си. Неприятни емоции може да изплуват на повърхността и да ви извадят от равновесие. Най-важното е да не се поддавате на паника. Възможно е да имате усещането, че се лутате в тъмнина. Но помнете – дори в най-мрачната нощ винаги има звезда, която да ви покаже пътя.

Козирог

Утрешният ден ще бъде по-труден за вас. Новолунието ще ви постави пред ситуации, които ще изискват бързо мислене и адаптация. Ще се почувствате под напрежение. Възможно е да имате сблъсък с колега или близък човек. Това ще ви изнерви, но е важно да запазите хладнокръвие. Денят ще ви подложи на изпитание, но ще излезете по-силни от него.

Водолей

Ще имате възможност да се порадвате на живота по нов начин. Денят ще бъде успешен, особено ако вложите енергия в това, което обичате. Ще усетите, че задълженията не ви тежат толкова, колкото преди. Ще намерите време и за почивка, и за работа. Хората около вас ще оценят усилията ви, така че ще завършите деня с усмивка.

Риби

За вас утрешният ден ще бъде изпълнен с радост. Новолунието ще ви донесе щастие, нови възможности и приятни моменти. Ще почувствате, че нещата започват да се подреждат във ваша полза. Възможно е да получите добра новина или подкрепа от близък човек. Денят ще ви донесе вътрешно удовлетворение, че лошите моменти са останали в миналото.

