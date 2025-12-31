Кабинетът подаде оставка:

Кой има имен ден днес, 31 декември 2025 г. Честито!

31 декември 2025, 05:55 часа 0 коментара
Кой има имен ден днес, 31 декември 2025 г. Честито!

На 31 декември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Мелания, Мелъни и производните им. Мелания, вдовица на окръжния римски управител, която от 20-годишна възраст се посветила на служене Богу, изучавала Св. Писание под ръководството на блажени Йероним, помагала на бедните и страдащите. На 31 декември св. Църква почита паметта на двете Мелании - бабата и внучката, и нейния благочестив съпруг Апиниан.

Имени дни 2026 г. 

Пожелания

Честит имен ден! Нека името ти и твоят закрилник бдят над теб и делата ти и те водят по пътя на успеха и истината! Да е сладък животът ти, да е светъл пътят ти, да е спокойна душата ти!

***

Честит имен ден! Да си здрава, усмихната, знаеща към какво се стремиш и откриваща! Нека всеки твой ден бъде крачка към сбъдването на мечтите ти!

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

***

Честит празник! Бъди здрава, честита, весела, енергична и винаги усмихната! Нека вдъхновението те следва във всяко твое действие, а усмивката да не слиза от лицето ти!

***

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде успешен замисъл! Бъди заобиколена от приятели и хора, които те ценят, уважават и са винаги до теб във важните моменти от живота ти!

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock    

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес