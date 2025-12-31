Кой има имен ден днес, 31 декември 2025 г. Честито!

На 31 декември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Мелания, Мелъни и производните им. Мелания, вдовица на окръжния римски управител, която от 20-годишна възраст се посветила на служене Богу, изучавала Св. Писание под ръководството на блажени Йероним, помагала на бедните и страдащите. На 31 декември св. Църква почита паметта на двете Мелании - бабата и внучката, и нейния благочестив съпруг Апиниан.

Честит имен ден! Нека името ти и твоят закрилник бдят над теб и делата ти и те водят по пътя на успеха и истината! Да е сладък животът ти, да е светъл пътят ти, да е спокойна душата ти!

Честит имен ден! Да си здрава, усмихната, знаеща към какво се стремиш и откриваща! Нека всеки твой ден бъде крачка към сбъдването на мечтите ти!

Честит празник! Бъди здрава, честита, весела, енергична и винаги усмихната! Нека вдъхновението те следва във всяко твое действие, а усмивката да не слиза от лицето ти!

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде успешен замисъл! Бъди заобиколена от приятели и хора, които те ценят, уважават и са винаги до теб във важните моменти от живота ти!

