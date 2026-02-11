"Рейнджърите" на Ивайло Калушев и "държавната им работа": Разяснения от екоминистъра Манол Генов

Може ли МОСВ да си върши работата, без да делегира на неправителствени организации свои действия? Този въпрос беше отправен към екоминистъра в оставка Манол Генов, който обаче изпълнява оперативните си задължения заедно с правителството в оставка, водено официално от Росен Желязков.

"Ние с НПО-тата сме партньори. Ние финансираме НПО-та, изпълняваме съвместни дейности - например възстановяване на популацията на къдрав лешояд", каза Генов.

Същевременно той заяви, че споразумението с организацията НАКЗТ на Ивайло Калушев било сключено в пълен разрез с вътрешните правила на екоминистерството (има проверка на Инспектората на МОСВ - тя обаче посочва и, че РИОСВ е проверявала на място какво прави НАКЗТ и не е открила нищо нередно). Припомняме, че става въпрос за меморандум (публично огласен), сключен от бившия екоминистър Борислав Сандов, без правни последствия по думите на самия Сандов, както и на много юристи, пищещи в профилите си във Facebook (например адвокат Ина Лулчева) - Генов обаче уточни, че "се вменяват контролни функции", без да казва, че има правни последствия от меморандума. По думите на Генов било възможно меморандумът да помогне на НАКЗТ да получи евросредства, но МОСВ няма информация дали организацията е ползвала такива пари. По ОП "Околна среда" НАКЗТ не е вземала пари, каза Манол Генов

Екоминистърът обясни и, че след Сандов били правени опити от МОСВ да прекрати споразумението, обаче хората от НАКЗТ не могло да бъдат намерени. Същевременно, по думите на Генов част от въпросните хора влизали въоръжени в министерството - "мисля, че е бил Ивайло Иванов, но нека оставим, хората са си имали законно оръжие". Питан дали това са слухове, екоминистърът отговори, че "колеги" в министерството го казали.

"В нашите масиви нямаме нито един подаден сигнал (за еконарушение) от тази организация (НАКЗТ)", подчерта Генов. Той специално заяви, че от 2022 година в района на хижа "Петрохан" не са издавани разрешения за сеч, защото районът е труднодостъпен.

Добро състояние на водите

Същевременно Генов заяви, че всички водоеми в България сега са в много добро състояние, пълни са с вода. Предвид темата за безводието, това е много добра новина, подчерта той.