Да учредим Национална агенция "Аман от Петрохан" и да озаптим МВР

Ден пореден, в който в държавата като че няма други важни новини, освен "Петрохан". Не че няма, но минават мимоходом. Ако властта, междувпрочем, иска да прокара нещо скандално, точно сега е моментът. Българският експертен гений е зает да пише теории във Фейсбук и ще пропусне целия останал фонов шум.

Ама МЕЧ се държат като селски хулигани при Йотова - да се оправят! Ама директорът на Специализираната детска болница подаде оставка заради смазващия натиск на държавния апарат, убиващ методично и последните останки от читаво здравеопазване - да се оправят! Ама били сме на невиждано от 13 години дъно по корупция - да се оправят!

На нас сега ни е важно да разнищим има ли секта, педофилия, дървена мафия, институционален чадър, фалшифицирани записи, съмнителни показания, родителска неадекватност, убийства, самоубийства и какво ли още не. И всеки се чувства длъжен да се направи на Хорейшио и да даде своя принос към мистерията "Кой уби Лора Палмър?", нищо, че в цялата история е повече от ясно, че нищо не е ясно. Сигурно е само, че има шестима убити и оттам нататък всичко е, да използвам тази диалектна думичка - мазало.

Още: Психиатър за жертвите по случая „Петрохан”: Няма как да знаем какви стратегии и философии са изповядвали

Да обърнем внимание на МВР

Важно е обаче в този касов хорър хит с елементи на мистика да се присъди един "Оскар" за цялостно творчество на МВР. Защото МВР и прокуратурата направиха всичко възможно да отиграят ситуацията така, че не просто да направят объркания случай още по-объркан, а да накарат и малките деца да се съмняват във всичко, което постъпи като информация от тях.

Източник: БГНЕС

В нормалните държави официалната информация обикновено успокоява страстите и внася яснота. У нас - обратното. Никой не вярва на МВР и оттук нататък няма сила, която да спре ерозията на доверието в така наречените "отговорни институции".

Още: “Това е категорично убийство“: Д-р Светлана Димитрова за случая “Петрохан – Околчица“ (ВИДЕО)

Истината по случая "Петрохан" е абсолютно вероятно никога да не излезе наяве. От всичко случило се обаче е добре да си направим правилните изводи именно за "отговорните институции".

И когато следващия път се реши заплатите в МВР да скочат с 50%, да впрегнем енергията си в по-полезни начинания от съчиняването на теории. Измитането на една нагла политическа класа, крепяща и крепяща се чрез отдавна доказали се като некадърни и неефективни "отговорни институции" например.

Защото докато се чудим кой кого и защо на Петрохан, покрай нас профучават събития, толкова скандални, че заслужават да напълним два пъти повече площади, отколкото през декември. Но ние ги пропускаме. Други обаче се възползват. След седмица - две всичко ще отшуми, защото при нас всичко винаги отшумява. Казанът на съмненията и недоволството ще престане да клокочи и ще стане ясно, че пак са ни сварили без да се усетим.

Автор: Десислава Любомирова

Още: Случаят "Петрохан" влиза в парламента, викат ДАНС и МВР