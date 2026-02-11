България е най-евтината туристическа дестинация в ЕС, браншът възмутен

По последни данни на Евростат България е представена като най-евтината дестинация за туризъм в рамките на ЕС. Браншът у нас обаче далеч не е доволен от лидерството ни в тази класация.

Определянето като евтина дестинация не е нещо положително, заяви Димитър Попов от Българската асоциация за устойчив туризъм.

"Ако кажете, че най-добра дестинация за тази цена - да, обаче евтина не е нещо положително, с което можем да се хвалим", допълни той.

Качеството вече не отговаря на цената

По негово мнение обаче тази класация е направена на базата на стари данни.

"Навсякъде цените се вдигат, но в България цените на тези основни услуги, най-вече в заведения за хранене, плюс останалото - електричество и други битови услуги, растат с много по-високи темпове, отколкото в наши конкурентни дестинации и по отношение на летния туризъм, и на ски туризма", заяви Попов.

Според Попов качеството вече не отговаря на цената, която предлагаме.

"Цените в заведенията по пистите в Италия и в Австрия са по-ниски, отколкото в Банско. Цените в ресторантите са почти същите - една пица в ресторант в курортен град там е между 8 и 10 евро. Да, но в Банско чакаш долу на кабинката час и половина, а в Италия за 64 евро, с 5 евро повече, ще се накараш на ски", обясни той.

Не е тайна, че все повече българи заминават на ски в Италия и в Австрия, а сърбите и гърците изчезнаха от тук, допълни още експертът.

Нов закон готви свръхрегулация на сектора

От своя страна Димитрина Горанова от Асоциацията на туроператорите коментира законопроекта за създаване на туристически гаранционен фонд, който мина на първо четене в парламента.

"Най-лесният вариант беше да се препише един закон на вече действащ и доказал се, функциониращ гаранционен фонд. Смятаме, че не е ясно доколко реално ще може да функционира такъв гаранционен фонд, какъвто модел е зададен в законопроекта. Има една свръхрегулация, защото за туроператорите, които работят с чуждестранни партньори туроператори, а не с крайни потребители, няма необходимост те да обезпечават тези туристи, защото те вече са обезпечени в държавата, от която са изпратени (през местен туроператор). Тези, които внасят туристи в България и не представляват никакъв риск за потребителя, в момента се предвижда те да бъдат двойно облагани. Това е най-големият парадокс в закона, за който настояваме да бъдат изчистени текстовете, за да не се получи свръхрегулация", коментира тя.

По думите на Попов туроператорите не са били чути 4 години, а сега "се появява някакъв хибрид".

"Нали хармонизираме законодателството. Да бяха преписали датския, нидерландския или германския закон за туризма, защото всичко останало е хармонизирано, всичко е направено както в Западна Европа. Германецът иска да бъде защитен от българския туроператор, както ще бъде защитен от германския туроператор. Какво толкова има ново и различно?", попита той, цитиран от БНР.

Според Горанова е твърде вероятно да се стигне до прибързано приемане на този закон, след което да са необходими поправки.

"Това е много сериозен законопроект, върху който трябва да се работи. Стига с писане на закони на коленце, както напоследък ставаме свидетели", призова тя.

"Не виждам как за един час на среща в сряда ще изложим мнения всички колеги, след като вече го правим толкова време. 4 години го влачим този Гаранционен фонд", посочи от своя страна Попов.