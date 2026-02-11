Спорт:

Даниел Митов се скри от изслушване в пленарна зала за трагедията "Петрохан"

11 февруари 2026, 9:29 часа 404 прочитания 0 коментара
Даниел Митов се скри от изслушване в пленарна зала за трагедията "Петрохан"

Вътрешният министър в оставка Даниел Митов отказа да се яви на изслушване в пленарната зала на парламента по повод трагедията с шестимата загинали по случая "Петрохан" и "Околчица". Това стана ясно в началото на пленарната седмица на 51-ото Народно събрание в сряда сутрин.

След гласуване на дневния ред депутатите пристъпиха към включване на допълнителни точки в програмата за работа на парламента, като първото предложение бе на Тошко Йорданов и Александър Рашев от ИТН. Те предложиха Митов и министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов да бъдат изслушани в пленарната зала относно казуса с едностранно подписания меморандум между "Национална агенция за контрол на защитените територии" и МОСВ през февруари 2022 г.

Още: Да учредим Национална агенция "Аман от Петрохан" и да озаптим МВР

С писмо до депутатите вътрешния министър подчерта, че в пленарната седмица 11-13 февруари няма да може да се яви пред депутатите, като за сметка на това той предложи в пленарна зала да бъдат изслушани зам.-министъра на вътрешните работи Филип Попов, гл.к. Захари Васков от Националната полиция и Ангел Папалезов, началник-отдел Криминална полиция.

Още: Смъртта на трима мъже край Петрохан: МВР проверява за неглижирани сигнали още от 2022 г.

С пълно мнозинство от 210 депутати одобриха предложението, с което ще бъде изслушан само министъра в оставка Манол Генов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че под надслов "Стига трупове, стига лъжи" се организира и протест с искане за оставката на вътрешния министър.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Петрохан Даниел Митов 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес