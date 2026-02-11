Даниел Митов се скри от изслушване в пленарна зала за трагедията "Петрохан"

Вътрешният министър в оставка Даниел Митов отказа да се яви на изслушване в пленарната зала на парламента по повод трагедията с шестимата загинали по случая "Петрохан" и "Околчица". Това стана ясно в началото на пленарната седмица на 51-ото Народно събрание в сряда сутрин.

След гласуване на дневния ред депутатите пристъпиха към включване на допълнителни точки в програмата за работа на парламента, като първото предложение бе на Тошко Йорданов и Александър Рашев от ИТН. Те предложиха Митов и министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов да бъдат изслушани в пленарната зала относно казуса с едностранно подписания меморандум между "Национална агенция за контрол на защитените територии" и МОСВ през февруари 2022 г.

С писмо до депутатите вътрешния министър подчерта, че в пленарната седмица 11-13 февруари няма да може да се яви пред депутатите, като за сметка на това той предложи в пленарна зала да бъдат изслушани зам.-министъра на вътрешните работи Филип Попов, гл.к. Захари Васков от Националната полиция и Ангел Папалезов, началник-отдел Криминална полиция.

С пълно мнозинство от 210 депутати одобриха предложението, с което ще бъде изслушан само министъра в оставка Манол Генов.

Припомняме, че под надслов "Стига трупове, стига лъжи" се организира и протест с искане за оставката на вътрешния министър.