ЕП каза "да" на онлайн и офлайн дигиталното евро

Европейският парламент подкрепи пускането в обръщение на онлайн и офлайн дигитално евро. С това решение институцията се отклони от предложението да се създаде само офлайн цифрово евро, предаде Блумбърг.

След като ходът беше подкрепен преди това от Европейската централна банка, евродепутатите одобриха изменение, в което се говори за двете версии на дигиталните пари.

ЕП посочи в свое изявление, че дигиталното евро е "от съществено значение за укрепване на паричния суверенитет на ЕС, намаляване на фрагментацията при плащанията на дребно и подкрепа на целостта и устойчивостта на единния пазар".

Още: ЕЦБ: Дигиталното евро ще намали разходите на малките и средни компании при разплащания

"Нарастващата дигитализация на плащанията, ако бъде оставена изключително на частни участници и такива извън ЕС, рискува да създаде нови форми на изключване както за потребителите, така и за търговците", се казва още в изявлението.

Процедурата по одобрение

Стремежът и настояването на ЕЦБ за дигитално евро има като аргументация намаляването на европейската зависимост от американски платежни фирми с оглед на влошаващите се трансатлантически връзки. Все още обаче централната банка чака правната рамка, необходима за подкрепа на проекта. След като държавите-членки дадоха зелена светлина за промяната през декември, ЕП все още финализира позицията си.

Източник: ЕП

Докладчикът на европарламента Фернандо Наварете публикува анализ през октомври, в който се поддържаше позицията само за офлайн вариант за цифровото евро без неговия онлайн еквивалент, освен ако частният сектор не успее да разработи свое собствено решение, предаде БНР.

Още: Цифровото евро стартира безпилотно още догодина

Това негово предложение ще бъде подложено на гласуване в Комисията по икономически и парични въпроси в началото на май, като служители на ЕЦБ, водени от члена на Изпълнителния съвет Пиеро Чиполоне, ще се противопоставят.

Според Чиполоне двойните функционалности на дигиталното евро ще се допълват взаимно, правейки цифровата валута по-близка до парите в брой.

Ако националните правителства и Европейският парламент постигнат споразумение догодина, ЕЦБ може да започне пилотна фаза през 2027 г. преди евентуално стартиране на дигиталното евро през 2029 г.

Решаваща година за дигиталното евро: Позиция на ЕЦБ и ЕК