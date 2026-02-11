Кои овошки и храсти се подрязват през февруари? Бъдете внимателни, за да не останете без реколта!

Февруари е подходящо време за подрязване на някои овощни храсти и дървета. Тази обработка може да допринесе за по-голяма и по-здрава реколта през сезона. Струва си да се отбележи обаче, че не всички видове са подходящи за зимна резитба. В някои случаи скъсяването на клоните може да доведе до развитие на опасни болести по растенията.

Кои овощни храсти могат да се подрязват през февруари?

Подрязването на овощните храсти може да ги насърчи да произведат по-силни издънки през пролетта. Освен това, тази процедура има благоприятен ефект върху здравето на растението – премахването на болни и мъртви клони намалява риска от болести. Това означава по-обилни и по-качествени плодове през сезона на плододаване.

Кои овощни храсти могат да се подрязват през февруари? През втората половина на месеца си струва да подрежете цариградско грозде, касис, къпини. В края на февруари можете да подрежете боровинки и къпини. Ако се подходи правилно, растенията ще ви се отплатят с обилно плододаване през целия сезон.

Подрязване на овощни дървета през февруари

През февруари (обикновено в края на месеца) можете да подрязвате не само овощни храсти, но и някои дървета. Това се отнася предимно за ябълковите и крушовите дървета, истински ветерани, когато става въпрос за зимна резитба. В техния случай трябва да се извърши така наречената „лека резитба“, която ще осигури по-добър достъп на светлина и ще подобри циркулацията на въздуха между клоните.

Както при подрязването на храсти, това ще намали риска от развитие на болести и ще увеличи шанса за по-богата и по-здрава реколта през сезона. Тази процедура се препоръчва и за къснозреещи сортове сливи, като Амерс, Президент, Имератрица или Вижън.

Кои плодни растения не трябва да се подрязват през февруари?

Много е важно да се знае кои конкретни растения не трябва да се подрязват през февруари. Това се отнася за храсти и дървета, чувствителни към слана и инфекции. В техния случай раните от резитбата може да нямат време да заздравеят толкова бързо, колкото при споменатите по-рано ябълкови, крушови, касисови или къпинови дървета.

Това означава, че костилкови овощни дървета като вишни, кайсии или праскови не трябва да се подрязват през февруари. Твърде ранното подрязване може да допринесе за развитието на болести като бактериален рак, монолийна мана или сребърни листни петна.

Важна забележка: през февруари не трябва да подрязваме растения, които активно отделят сок в началото на пролетта. Подрязването на тези дървета освобождава значително количество сок, което може да отслаби дървото. Избягвайте подрязването на растения, които цъфтят в началото на пролетта, тъй като това може да доведе до премахване на цветните пъпки.

