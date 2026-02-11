Оставката на Румен Радев:

"Административен терор от най-слабото ръководство": МЗ прие оставката на шефа на детската болница, отрече да има тенденциозност

11 февруари 2026, 8:40 часа 204 прочитания 0 коментара
"Административен терор от най-слабото ръководство": МЗ прие оставката на шефа на детската болница, отрече да има тенденциозност

Директорът на Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. Иван Митев" д-р Благомир Здравков вчера подал оставка. Като причина той посочи тенденциозен институционален натиск и безкрайни проверки в лечебното заведение.

От Министерството на здравеопазването потвърдиха, че е при тях е постъпила молба за освобождаване от длъжността изпълнителен директор и изпълнителен член на Съвета на директорите на болницата от д-р Здравков и тя ще бъде уважена.

МЗ отрече обвиненията

Още: Под натиск: Директорът на детската болница в София подаде оставка

Д-р Здравков, който заема директорския пост от април 2021 г, написа в свой пост във Фейсбук, че напуска детската болница с липса на примирение, болка и тъга. Той обяви, че през изминалата година е срещнал системен натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог.

Добави, че ще продължи да работи като лекар "там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават".

От здравното министерство отхвърлиха обвиненията за натиск върху което и да е лечебно заведение и посочиха, че проверките са инструмент за гарантиране на законното разходване на пари и качество на медицинската дейност във всички болници, на които принципал е държавата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

МЗ посочи, че за 2025 г. в детската болница са направени общо 9 проверки, като 3 от тях са по сигнали и жалби.

Още: Директорът на педиатрията настоя децата с хронични заболявания да бъдат ваксинирани

Оставката на д-р Здравков провокира реакции от граждански организации, които я определиха като лош знак и поискаха незабавна проверка имало ли е институционален натиск, предаде БНР.

За временен директор на детската болница ще бъде назначена д-р Мария Екимова-Пенева, обявиха от Министерството на здравеопазването.

"Административен терор" от "най-слабото ръководство"

Преди 2 седмици д-р Здравков гостува в сутрешния блок на Нова тв, където разкритикува остро екипа на МЗ.

Още: Педиатрията отново почва да приема спешни случаи

Според него последното ръководство на министерството пренебрегва изключително явно ресора на детското здравеопазване.

Той даде пример с това, че много пъти държавно финансиране е било отказано по редица проекти на болницата.

"Аз съм директор от 5 години и честно казано, по-слабо ръководство в това министерство аз не си спомням", заяви медикът.

Той обяви, че ръководството на министерството иска да го отстрани чрез масирана кампания на постоянни проверки в болницата.

Още: От Педиатрията де факто потвърдиха, че заради истерията по случая с починало дете напускат лекари

"Да не говорим, че аз и нашата болница сме подложени на един административен терор, който се изразява в постоянни експресни проверки от по 15 инспектори, които инспектират информация от по 1 календарна година, което е огромен обем. Тази информация я има поне в още 3 структури, но целта на тези проверки е всъщност да се намери причина за отстраняване на ръководството", коментира той.

И заяви, че подобен натиск е ненужен, защото е готов да напусне поста си, но подходът е грешен.

"Нито детската ми мечта е била да бъда директор, нито живея с мисълта, че ще се пенсионирам на този пост. Феър плея за мен е, ако някой не харесва методите, с които нещо се постига, да каже: "Ела, д-р Здравков, аз съм принципал на тази болница и искам да ти кажа, че нашите гледища по повод на управлението на болницата не съвпадат и затова ще те помоля да освободиш поста". Няма да има никакъв проблем. Но това не се случва", заяви бившият директор.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
оставка детска болница СБАЛ Иван Митев Благомир Здравков
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес