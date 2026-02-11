"Административен терор от най-слабото ръководство": МЗ прие оставката на шефа на детската болница, отрече да има тенденциозност

Директорът на Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. Иван Митев" д-р Благомир Здравков вчера подал оставка. Като причина той посочи тенденциозен институционален натиск и безкрайни проверки в лечебното заведение.

От Министерството на здравеопазването потвърдиха, че е при тях е постъпила молба за освобождаване от длъжността изпълнителен директор и изпълнителен член на Съвета на директорите на болницата от д-р Здравков и тя ще бъде уважена.

МЗ отрече обвиненията

Д-р Здравков, който заема директорския пост от април 2021 г, написа в свой пост във Фейсбук, че напуска детската болница с липса на примирение, болка и тъга. Той обяви, че през изминалата година е срещнал системен натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог.

Добави, че ще продължи да работи като лекар "там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават".

От здравното министерство отхвърлиха обвиненията за натиск върху което и да е лечебно заведение и посочиха, че проверките са инструмент за гарантиране на законното разходване на пари и качество на медицинската дейност във всички болници, на които принципал е държавата.

МЗ посочи, че за 2025 г. в детската болница са направени общо 9 проверки, като 3 от тях са по сигнали и жалби.

Оставката на д-р Здравков провокира реакции от граждански организации, които я определиха като лош знак и поискаха незабавна проверка имало ли е институционален натиск, предаде БНР.

За временен директор на детската болница ще бъде назначена д-р Мария Екимова-Пенева, обявиха от Министерството на здравеопазването.

"Административен терор" от "най-слабото ръководство"

Преди 2 седмици д-р Здравков гостува в сутрешния блок на Нова тв, където разкритикува остро екипа на МЗ.

Според него последното ръководство на министерството пренебрегва изключително явно ресора на детското здравеопазване.

Той даде пример с това, че много пъти държавно финансиране е било отказано по редица проекти на болницата.

"Аз съм директор от 5 години и честно казано, по-слабо ръководство в това министерство аз не си спомням", заяви медикът.

Той обяви, че ръководството на министерството иска да го отстрани чрез масирана кампания на постоянни проверки в болницата.

"Да не говорим, че аз и нашата болница сме подложени на един административен терор, който се изразява в постоянни експресни проверки от по 15 инспектори, които инспектират информация от по 1 календарна година, което е огромен обем. Тази информация я има поне в още 3 структури, но целта на тези проверки е всъщност да се намери причина за отстраняване на ръководството", коментира той.

И заяви, че подобен натиск е ненужен, защото е готов да напусне поста си, но подходът е грешен.

"Нито детската ми мечта е била да бъда директор, нито живея с мисълта, че ще се пенсионирам на този пост. Феър плея за мен е, ако някой не харесва методите, с които нещо се постига, да каже: "Ела, д-р Здравков, аз съм принципал на тази болница и искам да ти кажа, че нашите гледища по повод на управлението на болницата не съвпадат и затова ще те помоля да освободиш поста". Няма да има никакъв проблем. Но това не се случва", заяви бившият директор.