"Перфектно по Агата Кристи": Психиатър видя съмнителни неща в случая "Петрохан и Околчица"

Става дума за две убийства и четири самоубийства. Случаят кръгово е затворен. Тук обаче не съм сигурен дали тримата до хижата са се самоубили взаимно или по някакъв особен начин. А след това Ивайло Калушев убива другите двама и себе си в кемпера, което всъщност е четвърто самоубийство и две убийства. Съмненията най-общо могат да се сведат до това, че има още някакъв неизвестен извършен фактор, че има недобро обяснение на факти, подробности и видеа. Така че остават много тайнствени аспекти на това. Иначе перфектно по Агата Кристи - самозавършено групо убийство и самоубийство.

Това мнение изрази психиатърът д-р Любомир Канов в ефира на Нова телевизия за намерените шест трупа на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

Според него поведението на хората, замесени на хижа "Петрохан", в никакъв случай не дава съмнение за психоза или невменяемост. "На записите те се държат съвсем нормално. Нито един от тях няма история на душевно психично заболяване. Не става дума за чисто психиатрично заболяване, а за особени психологически състояния, които са известни в нашата сфера", заяви лекарят.

Психиатърът смята, че трябва да се вземат предвид мненията на близките на убитите. Той обясни, че те интерпретират събитията обратно на своите емоции и емоционални връзки. „Много рядко майката на убиец ще признае, че той е убил, а майката на дете с някакъв недъг, който е неизлечим, продължава да вярва, че всъщност то е съвсем добре. Това е част от човешката психика“, заяви той.

В случая лекарят е на мнение, че трябва да се даде повече вяра на близките, защото има неща, които са дълбоко съмнителни.