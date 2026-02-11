Любопитно:

Курсът на еврото е невиждан за месеца

11 февруари 2026, 9:27 часа 341 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар достигна максимума си за месец февруари, като отново е над психологическа граница от 1,19 към щатската валута. От началото на годината европейската валута се възползва от слабия долар и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската. Така еврото през 2025 г. като цяло достига най-високия си курс от пет години към долара.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1916 долара или близо до нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1894 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,2065 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 01 март 2025, когато слезе до 1,0375 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
