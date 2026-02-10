Аспект на деня и фаза на Луната на 11 февруари 2026 г. Действайте извън рамките

На 11 февруари 2026 г. Луната е намаляваща, 24-и лунен ден. Този ден няма да е шумен или изпълнен със събития. Силата му се крие в тишината, в онова вътрешно щракване, след което светът вече не изглежда същият. Това е момент на дълбоко преосмисляне на координатите, където рационалният ум на Водолея влиза в диалог с интуитивната душа на Риби, а една абстрактна мечта получава строг срок от новия цикъл в Овен.

Смелост

Дневен хороскоп за 11 февруари 2026 г.

Денят дава смелостта да действате извън рамките, да разчупите стари модели на поведение не чрез агресия, а чрез иновативен подход. Утре може да изпитате рязко, почти физическо отхвърляне на ситуации, в които играете наложена роля, където решенията ви са продиктувани от „трябва“, а не от „искам“. Това е енергията да откажете, да промените мнението си, да кажете „не“ на остарял сценарий. Доверете се на този тих глас, изискващ промяна. Понякога най-важното пътуване започва с едва доловима стъпка извън утъпкания път.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за промени във външния вид. Сега смело може да експериментирате с прическата. Новата прическа ще ви даде допълнителна енергия. Сънищата през този ден отразяват същинското състояние на вашата сексуална енергия.

Пълнолуние 2026 година

Снимки: iStock