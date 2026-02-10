Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на Луната на 11 февруари 2026 г. Действайте извън рамките

10 февруари 2026, 22:37 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 11 февруари 2026 г. Действайте извън рамките

Съдържание:

На 11 февруари 2026 г. Луната е намаляваща, 24-и лунен ден. Този ден няма да е шумен или изпълнен със събития. Силата му се крие в тишината, в онова вътрешно щракване, след което светът вече не изглежда същият. Това е момент на дълбоко преосмисляне на координатите, където рационалният ум на Водолея влиза в диалог с интуитивната душа на Риби, а една абстрактна мечта получава строг срок от новия цикъл в Овен.

Смелост

Дневен хороскоп за 11 февруари 2026 г. 

Денят дава смелостта да действате извън рамките, да разчупите стари модели на поведение не чрез агресия, а чрез иновативен подход. Утре може да изпитате рязко, почти физическо отхвърляне на ситуации, в които играете наложена роля, където решенията ви са продиктувани от „трябва“, а не от „искам“. Това е енергията да откажете, да промените мнението си, да кажете „не“ на остарял сценарий. Доверете се на този тих глас, изискващ промяна. Понякога най-важното пътуване започва с едва доловима стъпка извън утъпкания път.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Денят е подходящ за промени във външния вид. Сега смело може да експериментирате с прическата. Новата прическа ще ви даде допълнителна енергия. Сънищата през този ден отразяват същинското състояние на вашата сексуална енергия.

Пълнолуние 2026 година 

Снимки: iStock   

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес