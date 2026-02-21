Краят на февруари променя съдбата на 3 зодии, за тях започва ера на щастие

Според прогнозите на хороскопа, след 22 февруари 2026 г. животът ще започне да изглежда много по-добре за 3 зодиакални знака, сред някои много влиятелни астрологични събития.

Най-важно е въздействието на слънчевото затъмнение във Водолей на 17 февруари, момент, който носи нулиране, необходими завършвания и неочаквани промени, и сега е още по-интензивен, защото Водолей се управлява от Уран, планетата на изненадите. Също на 18 февруари Слънцето навлиза в Риби, откривайки по-емоционален и интуитивен период, а в края на седмицата Венера образува тригон с Юпитер, рядък и изключително благоприятен аспект за връзки, любов и социален живот.

Телец

Животът започва да се успокоява след период на напрежение. След слънчевото затъмнение на 17 февруари, кариерните и социалните ви области ще се активират. Възможни са професионален натиск, неочаквани промени или напрежение във важни взаимоотношения. Трябва да си починете и да се грижите за себе си, тъй като емоционалната умора може да се увеличи. Въпреки че не сте фен на внезапните промени, гъвкавостта е ключова тази седмица. Избягвайте да търсите виновника, когато възникнат проблеми, и се фокусирайте върху решения. Не вземайте прибързани решения - емоциите ви са засилени и могат да създадат временно объркване. Ако се адаптирате и се предадете на потока, след тази седмица животът ви става по-ясен, по-стабилен и по-благоприятен.

Водолей

Започва голямо нулиране, което ще ви отведе в по-добра посока. Затъмнение точно във вашия знак бележи важен поврат с дългосрочни последици. Може да почувствате нужда да се освободите от определени взаимоотношения, жизнени пространства или навици, които вече не ви представят. Може да има безпокойство, нерешителност или напрежение с близки, но това са ясни сигнали, че определени глави трябва да бъдат затворени. Промяната е неизбежна и колкото по-лесно я приемете, толкова по-лесен ще бъде процесът. Внимателно се откажете от това, което е остаряло, управлявайте стреса и избягвайте импулсивни реакции. След този период навлизате в много по-добра, по-автентична и по-хармонизирана фаза със себе си.

Скорпион

Очакват ви промени, свързани с дома, семейството и личния живот. За вас затъмнението във Водолей извежда на преден план дома, семейството или голяма житейска промяна. Възможно е да възникнат ситуации, които изискват спокойствие, подкрепа от близки или разрешаване на стари проблеми. Въпреки че интензивността е една от вашите черти, сега е важно да не насилвате нещата или да настоявате да сте прави на всяка цена. Гъвкавият подход и отвореността към множество гледни точки ще ви помогнат изключително много. Избягвайте внезапни решения и си дайте време за самоанализ и вътрешно преструктуриране. Когато тази седмица приключи, животът ви навлиза в по-спокойна и стабилна фаза.