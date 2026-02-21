Кой има имен ден днес, 21 февруари 2026 г. Честито!

На 21 февруари 2026 г. имен ден отбелязват всички, които носят името Евстати, Евстатий, Евстатия и производните им. Св. Евстатий бил изповедник, т. е. страдалец за Христовата вяра, през време на десетото гонение против християнската вяра. Той бил единодушно избран от християните за епископ на Антиохия. В този сан Евстатий взел участие в Първия Вселенски събор (325 г.) и твърдо защитавал православното учение против еретика Арий. В 326 г. той отишъл в Грузия, за да постави там пастири за новопокръстените. Като се върнал оттам, той продължавал усърдно да се занимава с делата на Църквата и бил обичан и уважаван от християните като човек, изпълнен с добродетели и дълбока християнска мъдрост.

Честит имен ден! Бъди уверен, устремен към успеха си. Нека нищо не застава на пътя ти, а той да е осеян със светлина и късмет! Весело празнуване!

Честит имен ден! В този специален ден си припомни за важните неща в живота - здравето, приятелството и любовта! Нека те винаги присъстват в дните ти.

Бъди здрав, успешен и щастлив! Нека този ден ти покаже колко много приятели имаш, колко си обичан и уважаван и колко успехи те очакват занапред!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

