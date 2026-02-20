Унгария е блокирала заема от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна, макар да не участва в него

Унгария е блокирала договорения заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз за Украйна, макар тя, Чехия и Словакия да не участват в него, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията. Според тях на 20 февруари унгарският посланик в ЕС е възразил срещу отпускането на тази сума на Киев чрез издаване на дългови задължения, гарантирани от бюджета на ЕС. За отпускането на заем на Украйна все пак е необходима подкрепата на всички държави членки на блока.

Изданието добавя, че блокирането на заема от ЕС за Украйна може да застраши и одобрението на нова програма за заем от Международния валутен фонд за Киев в размер на 8 милиарда долара.

Още: ЕК: Украйна решава дали и кога да поправи "Дружба"

Защо все пак е нужно единодушие?

Заемът беше договорен от лидерите на ЕС през декември 2025 г. Унгария и Словакия не са възразили срещу това решение, при условие че няма да носят отговорност за изплащането на заема, който е гарантиран с други кредити. Чехия също не участва.

Заемът беше одобрен през декември от лидерите на ЕС като спасително въже за Киев, който щеше да се сблъска с бюджетен дефицит през април 2026 г. без средствата. По това време Унгария, Словакия и Чешката република се съгласиха да помогнат на Украйна само при условие, че няма да носят отговорност за лихвените разходи или погасяването на заема, който беше гарантиран от останалите 24 страни от ЕС.

Въпреки това, за да може Европейската комисия да използва така наречения резерв от бюджета на ЕС за заемане и отпускане на заеми на Украйна, все още е необходимо единодушно решение, пише FT.

Снимка: Getty Images

Още: 90 млрд. евро заем за Украйна от ЕС: Официално одобрение от ЕП и обяснение откъде идват парите

Ще бъде теглен европейски заем от финансовите пазари както и от остатъците, които се генерират в седемгодишната рамка по бюджета на ЕС. В бюджета на ЕС се залагат максимално допустими разходи, т.е. се осигуряват пари до определена граница за всеки сектор, като не е задължително да се изхарчат всичките. Остатъкът се нарича "марж" - той ще отиде за Украйна в рамките на тези 90 млрд. евро. Разходите за обслужване на дълга ще бъдат покрити от годишните бюджети на ЕС. ЕК оцени разходите за обслужване на дълга на около 1 милиард евро за 2027 г. и на около 3 милиарда евро годишно от 2028 г. нататък. Украйна ще погаси главницата по заема с военни репарации от Русия.

Още: Унгария отвръща на удара: Спира доставките на дизел за Украйна

Именно разликата, която остава до максималната граница, в случая е ключът.

Споразумението предвижда 60 милиарда евро военна помощ и 30 милиарда евро преки бюджетни разходи за Украйна. ЕС ще плаща лихвите по заема.

Първото плащане се очакваше да пристигне в началото на второто тримесечие на 2026 г.

Още: Само половината български евродепутати подкрепиха 90-е милиарда евро заем на Украйна