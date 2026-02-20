Зеленски разкри важен резултат за бъдещо примирие и обяви нов кръг преговори (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред репортери на 20 февруари, че Украйна, Русия и САЩ са постигнали напредък по военни и хуманитарни въпроси по време на тристранните преговори в Женева, докато политическите преговори по териториалните въпроси остават в застой. Коментарите бяха направени след срещата на държавния глава с украинския преговарящ екип. Зеленски отбеляза, че всички страни са се съгласили с ролята на Вашингтон в надзора на евентуално примирие.

Ако има примирие, САЩ ще носят основна отговорност

„Ако има примирие, тогава американците ще носят основната отговорност за неговото наблюдение“, заяви украинският президент на фона на непрестанните призиви на Доналд Тръмп Европа да поеме тежестта.

"Смятам, че това е много важен резултат, който нашият екип постигна", обяви украинският лидер.

Договорена е бъдеща размяна на военнопленници, но за Донбас няма напредък

Зеленски добави, че дискусиите по хуманитарния въпрос са довели до първоначални споразумения, включително стъпки към бъдеща размяна на военнопленници. Подробностите се очакват в следващите дни.

В същото време Зеленски заяви, че политическата подкомисия, фокусирана върху въпроси, свързани с Източна Украйна (най-вече с Донбас), не е постигнала значителен напредък. „Досега не сме намерили конструктивни решения по териториалните въпроси“, каза той.

Украйна счита замразяването на настоящите позиции на фронта за най-реалистичната основа за прекратяване на огъня, докато Русия продължава да изисква пълно оттегляне на Украйна от Донбас – условие, което Киев отхвърля. Кремъл иска руски контрол над територии от Донецка област, които под момента са държани от украинците. А относно предложената от САЩ "свободна икономическа зона", която да е демилитаризирана, Зеленски не изключва подобен сценарий, но само при еквивалентно оттегляне и на украинските, и на руските сили.

Среща Украйна-Русия в следващите 10 дни

Украинският президент също така подчерта необходимостта от продължаване на преговорите с Москва, като заяви, че следваща среща се очаква в рамките на идните 10 дни, вероятно отново в Женева.

„Ще работим с екипа си, за да определим посланията, които ще отнесем на следващата среща“, добави Зеленски, цитиран от Kyiv Independent.

Как Русия вижда последните преговори?

Ръководителят на руската преговорна делегация от последния кръг дискусии - историкът и бивш министър на културата Владимир Медински - описа преговорите на 18 февруари като трудни, но практични. Добави, че следващият кръг може да се състои скоро. Медински присъства на заседание на руския Съвет за сигурност на 20 февруари, за да информира Кремъл за подробностите.

Ако се състои, срещата ще бъде четвъртият кръг от преговорите от януари насам. Досегашните многобройни сесии не доведоха до голям пробив. Кремъл не отстъпва от максималистичните си цели и дори добавя нови в този процес: Наглост до небесата: Русия добави още едно голямо "искам" в пълната купа с ултиматуми за мир.