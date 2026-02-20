Провал: ЕС не постигна съгласие по 20-ия пакет санкции срещу Русия

Постоянните представители към Европейския съюз на страните членки на ЕС не успяха да постигнат споразумение за 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Новият санкционен пакет е подготвян от ЕС, за да бъде приет около четвъртата годишнина от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна — 24 февруари 2022 г.

Конкретно едно от най-обсъжданите предложения — пълна забрана на предоставянето на услуги за руски петролни танкер, се разглежда като централна част от този пакет. Такава мярка ще попречи руският петрол да бъде превозван ефективно извън тръбопроводите. Освен това се обсъжда и пълна забрана на морските услуги за руски танкери като част от санкциите, а ако Г-7 не постигне споразумение по тази мярка, ЕС е готов да я приложи самостоятелно.

Преговорите обаче се бавят, тъй като държави като Унгария, Словакия, Малта, Кипър, Гърция и Испания изразиха резерви. Преговарящите вероятно ще се съберат отново през уикенда, за да продължат консултациите преди срещата на външните министри на ЕС, планирана за понеделник.

Какво включват обсъжданите мерки

Пълната забрана на морски услуги за руски петролни танкери трябва да обхване:

страховане на кораби;

спомагателни морски услуги;

достъп до пристанища;

сервизни услуги;

различни видове логистика, необходими за международния транзит на руски петрол по море.

Освен това в пакета вероятно ще бъдат включени също разширени индивидуални санкции срещу руски олигарси и бизнес кръгове и ограничения върху финансирането на руски държавни и частни институции.

