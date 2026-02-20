12 години от истинското начало на войната в Украйна (ВИДЕО)

Днес, 20 февруари 2026, се навършват 12 години от началото на руската окупация на Крим и агресията срещу Украйна. На същата дата през 2014 г. руските войски за първи път пресякоха границата през Керченския проток, започвайки инвазия. Руски войници без обозначение превзеха парламента, летищата и военните части на украинския полуостров, а на 1 март диктаторът Владимир Путин получи одобрението на Съвета на федерацията (горната камара на парламента) за разполагане на войски там.

Сергей Аксьонов стана ръководител на окупационната администрация, контролирана от Кремъл.

Непризнат референдум

Референдумът от 16 март не е признат от Украйна, Европейския съюз, САЩ или ООН. Анексирането на Крим беше официално завършено на 18 март 2014 г., когато Путин подписа договора за „приемане“ на полуострова в границите на Русия.

Още: Украйна превърна в скрап руска ПВО система, радар и десантен кораб (ВИДЕО)

В продължение на 12 години Крим се сблъсква с недостиг на вода и електроенергия. Налице е постоянно оттегляне на компании и икономически упадък.

Today marks 12 years since the start of Russia’s occupation of Crimea and aggression against Ukraine



On February 20, 2014, Russian troops first crossed the border through the Kerch Strait, beginning full-scale aggression.



Unmarked Russian soldiers seized Crimea’s parliament,… pic.twitter.com/qmr5FTEu9R — NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2026

ООН регистрира и репресии - изчезвания, изтезания на проукраински активисти и кримски татари, както и ограничения на свободата на словото и религията.

Кримските младежи проявяват украинско самосъзнание, окупацията отвръща

Наскоро окупационните власти започнаха да бият тревога поради засилването на проукраинските настроения сред тийнейджърите, както съобщи активист от международната кампания "Освободете Крим" пред Радио "Свобода/Свободна Европа". Според него в тази връзка Министерството на образованието и науката на руското "правителство", инсталирано в Крим, е било натоварено със задачата да осигури максимално участие на тийнейджърите във всички видове кръжоци, секции и клубове, както и да засили проруската пропаганда във всички детски институции.

Още: Кримските младежи градят украинско самосъзнание - Русия сериозно се притесни и засили пропагандната машина