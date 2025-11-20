Краят на ретрограден Меркурий в Скорпион носи пари и изобилие на тези зодии

От днес най-накрая ще получите облекчение от неудобствата, които са ви се случвали в областта на комуникацията и мисленето през изминалия период.

От днес ще си починете от хаоса в мислите си, но трябва да откриете какво блокира енергията ви. Скорпионът не е много по-добър от Стрелец, но предлага няколко възможности да проявите това, което искате в живота. Скорпионът е „хирургът“ на астрологията. Трябва ли да сложите край на токсичните ситуации, които ви струват пари? Проучете живота си, за да откриете какво вече имате – нещо, което може би ви прави по-богати, отколкото си мислите.

1. Риби – помислете как управлявате парите си

Какъв е отговорът на вашите финансови проблеми? Вие сте мечтател и когато мечтаете, често губите фокус и не знаете къде отиват финансите ви. Управлявате ли парите си ефективно? Ако не, ретроградният Меркурий в Скорпион ви помага да се върнете към основите и да разберете къде отиват парите ви. Може би вече сте по-богати, отколкото си мислите.

Проследявайте всяка похарчена стотинка – къде отива? Можете ли да създадете система за проследяване на разходите?

Това ще ви помогне да развиете осъзнатост – и автоматично ще започнете да усещате кога не харчите разумно.

Но както винаги с тъмната страна на Скорпиона – ще се сблъскате със страха от минали грешки. Харчите ли твърде много? Или се страхувате да харчите, когато е необходимо?

Разрешаването на тези вътрешни блокажи ще ви помогне да управлявате парите си по-добре в дългосрочен план.

2. Водолей – намирате начини да печелите пари от вкъщи

Свързвате ли работата с щастие и изобилие? Може да виждате работата като основен източник на щастие – но какво ще стане, ако не е задължително да е така?

Ретроградният Меркурий в Скорпион ви насърчава да намалите разходите и да търсите нови начини да печелите пари от дома или талантите си.

Гледайте на себе си като на ценен ресурс. Не работете по-усилено – работете по-умно. Помислете да отделяте време всяка седмица, за да създавате допълнителна стойност.

Уважавайте себе си – преоценете как прекарвате времето си и създайте възможности, които носят изобилие. Може би вече сте доволни от това, което сте – просто трябва да предприемете действия.

3. Близнаци – намирате информация за това как да получите пари по-лесно

Имате смело сърце, но Меркурий в Скорпион ви принуждава да признаете, че има теми, които ви плашат – и една от тях са парите. Знаете как да ги харчите, да плащате сметки, да печелите пари – но не винаги знаете как да накарате парите да работят за вас.

Понякога си мислите, че не ви е достатъчно. Но имате способността да учите – просто не знаете къде да търсите. Тук помага енергията на Скорпиона: изследване, анализ, проникване в дълбините.

4. Телец – чрез сътрудничество към финансово изобилие

Роден си за големи неща, но можеш да удариш и „таван“, когато става въпрос за пари.

Добрият финансов ментор може да ви помогне да преодолеете ограниченията си и да преминете към следващия етап на успех.

С навлизането на Меркурий в Скорпион, може да срещнете точно такъв човек – финансов експерт, който ще играе важна роля във вашия напредък.

Потърсете контактите си, поискайте препоръки – това е енергията на Скорпиона: дълбоко търсене на истината.

Имайте ясна визия – не можете да бъдете щастливи без ясно дефинирана цел.