3 зодии, които ще изцелят душите си преди декември

Отдавна учените са изчислили, че човеката душа тежи точно 21 грама. Но ако тя носи товара на обидата, гнева, тъгата, със сигурност се усеща като поне няколко килограма. Ето обаче кои зодии ще успеят да изцелят душите си преди най-уютния месец от годината да е дошъл!

Лъв

Вашето изцеление включва възстановяване на връзката ви с вашите най-близки. Има толкова много неща, които сте оставили несподелени с приятели и членове на семейството. Лесно е да попаднете в обичайните си модели на светски разговори и част от вас се нуждае от тези безгрижни, безстресови взаимодействия, но сега имате нужда от нещо малко по-дълбоко и по-смислено. Имате нужда от тази връзка и разговор, които могат да дойдат само от отварянето. Просто си спомнете как се чувствате, когато другите се обръщат към вас в нужда. Как никога не се замисляте дали да ги изслушате, или утешите. Просто трябва да видите това като реципрочност.

Дева

Трябва да се научите да пускате нещата да си отиват. Да се освободите от тези, които вече не ви служат, от начини на мислене, които никога не са били истински ваши, от гласове в главата ви, които ви потискат, и от вина, която не ви принадлежи. Може да ви се струва твърде много - колкото по-дълго носите тези неща със себе си, толкова повече вярвате, че не може да се отървете от тях по такъв небрежен начин. Носите твърде много неща, които не са ваши - сякаш сте трупали толкова много болка, срам и страдание, че се притеснявате, че изчистването на всичко това не е достатъчно, за да ви спаси. По-късно ще осъзнаете, че това е необходима стъпка, за да освободите място за всички хубави неща, които ви предстоят.

Везни

Вашето изцеление минава през скръбта, Везни. Имате толкова оптимистичен дух и такъв стремеж да преодолявате нещата, но понякога позитивността ви е просто маска, която слагате, за да избегнете това, което наистина чувствате. Изпитвате отвращение към самосъжалението и не си позволявате да стигнете до емоционално състояние, в което да се чувствате зле за себе си, където да съжалявате за изборите, които сте направили, и за нещата, които не сте могли да контролирате. Единственият начин да преодолеете тази скръб е първо да я признаете и да я почувствате. Да разберете уроците, които се опитва да ви научи.

