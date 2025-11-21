Тръмп и Зеленски ще обсъдят мира до дни, 5 европейски страни са твърдо против плана на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски и американският му колега Доналд Тръмп ще проведат телефонен разговор следващата седмица, след като украинският държавен глава заяви, че иска да обсъди мирния план на САЩ, съобщава Sky News, цитирайки източници в ЕС. Зеленски вече се консултира по въпроса с лидерите на Великобритания, Франция и Германия: Макрон, Мерц, Стармър и Зеленски с телефонен разговор. САЩ с нова заплаха към Украйна.

ЕС разчита на Марко Рубио да обърне нещата в полза на блока

Планът, разработен от американския пратеник Стив Уиткоф под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, среща съпротива от Европа. Предложението е било силно критикувано по време на вчерашната среща на външните министри на ЕС в Брюксел. Особено остри възражения са дошли от Полша, Италия, Франция, Литва и Германия, съобщава Sky News.

ЕС явно разчита на държавния секретар на САЩ Марко Рубио да обърне нещата в полза на блока.

Снимка: Getty Images

Орбан подкрепи плана на Тръмп

Междувременно Унгарският премиер Виктор Орбан подкрепи плана за мир и разкритикува Брюксел. Той похвали решимостта на Тръмп да сложи край на войната и обвини ЕС, че „не разбира същността на проблема“, като продължава да се фокусира върху финансирането на отбраната на Украйна, вместо да настоява за мир. „За Брюксел настъпва моментът на истината“, предупреди Орбан - един от най-близките до Кремъл лидери в Европа.

Източници от Европейския съюз потвърждават също, че съобщената среща на САЩ с посланиците на ЕС в Киев ще се състои днес.

Европейският съюз ще подкрепи всеки мирен план за Украйна, стига той да доведе до "траен и справедлив мир" и да включва Украйна и ЕС, заяви тази сутрин върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас. На практика, тя повтори изявлението си от вчера.

Критиците на плана подчертаха, че новото предложение на САЩ е било изготвено в „тайни“ преговори зад кулисите между американски и руски пратеници, а също и че представлява де факто капитулация на Украйна.

