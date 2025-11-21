Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отново коментира актуалните новини относно предложения от САЩ 28-точков мирен план. На ежедневната си пресконференция той заяви, че „свободата" на украинския президент Володимир Зеленски да взима решения "намалява със загубата на територия“. Така говорителят на диктатора Владимир Путин се похвали с напредък на Москва на бойното поле и го обвърза с плановете за прекратяване на войната.

„Ефективната работа на руските въоръжени сили трябва да убеди Зеленски и неговия режим да преговарят и да го направят по-скоро, отколкото по-късно“, добави Песков, поддържайки наратива на Кремъл властите в Киев да се наричат "режим", а президентът на Украйна да се представя за нелегитимен лидер заради изтекъл мандат. Мандатът на Зеленски беше замразен заради военното положение, което е следствие от агресивната война на Путин, подпалена в пълномащабен формат през февруари 2022 г.

Кремъл не получил "нищо официално" от САЩ

Кремъл все още не е получил официално 28-точковия план от САЩ и „не се обсъжда нищо съществено“, твърди Песков в съответствие с това, което каза по-рано и външното министерство в Москва.

„Не, не сме получили нищо официално. Виждаме някои нововъведения. Но не сме получили нищо официално. И не е имало никакво съществено обсъждане на тези въпроси“, отговори той на въпроса на журналистите дали Русия е участвала в разработването на тези инициативи, дело на американския пратеник Стив Уиткоф. Според западните медии точките в плана му, които се описват като де факто капитулация на Украйна, са изработени под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

Песков добави, че Русия искала мирните преговори да бъдат успешни - затова няма да обсъжда публично точките от плана.

Мирният план

Планът за мир в Украйна, съставен от 28 точки, е голямата тема около войната през последните дни. Проектът на плана, публикуван онлайн, чиято автентичност бе потвърдена от Белия дом, призовава украинската страна да отстъпи на Москва източната част на Донбас, която в момента е под неѝн контрол, и да приеме де факто контрола на Русия над части от регионите Херсон и Запорожие, където фронтовата линия ще бъде замразена.

Военните сили на Украйна ще бъдат ограничени до 600 000 души (по-малко от сегашните 800-850 хиляди), а целта ѝ да се присъедини към НАТО ще бъде прекратена.

Като цяло предложенията целят да отговорят на много от дългогодишните искания на диктатора Владимир Путин за прекратяване на войната. А според Axios има заложена и точка за гаранции за сигурност, подобни на чл. 5 от договора на НАТО: САЩ и НАТО ще реагират с военна сила, ако Путин нападне пак Украйна, ЕС готви контраплан за мир.

