Късметче според зодията за тази седмица, 23 - 29 март 2026

Овен

Време е да се изправите пред това, което трябва да се направи. В сряда, 25 март, Слънцето е в съвпад със Сатурн във вашия зодиакален знак. Макар че това подравняване носи огромен късмет, растеж и нов живот, то също така означава, че трябва да бъдете дисциплинирани и отговорни в това, което се опитвате да постигнете.

Телец

Телец, бъди отворен за получаване на подкрепа. Астероидът Юнона навлиза във Водолей в неделя, 29 март, привличайки вниманието към кариерата и партньорствата ти. Това се различава и от плановете, които сте си правили преди това. Уверете се, че сте отворени за получаване на подкрепа и слушайте съветите. Това е пътят към успеха.

Близнаци

Близнаци, започвате нова глава във финансовия си живот. В сряда, 25 март, първата четвърт на Луната изгрява в Рак. Луната управлява изобилието, което получавате. Съсредоточете се върху това как се чувствате със себе си и преодолейте всички рани или предразсъдъци относно това, което смятате, че заслужавате.

Рак

Надеждата най-накрая се завръща, Рак. В четвъртък, 26 март, Луната и Юпитер се обединяват във вашия зодиакален знак, увеличавайки надеждата ви за бъдещето. С Юпитер, който е директно във вашия знак до 30 юни, вие сте в зона на късмет и разширяване. Сега можете да привлечете всичко, което желаете. Това е достатъчна причина да имате надежда за бъдещето.

Лъв

Мечтите ти са важни. В петък, 27 март, Луната в Лъв е в тригон с Нептун в Овен, насърчавайки ви да слушате сърцето си и да цените интуицията си. Със Сатурн в Овен се изисква много работа от вас, поради което сънищата са толкова важни. Не се подценявайте през този период и не забравяйте целта на този път.

Дева

Време е да се запитате какво искате, Дева. В сряда, 25 март, Слънцето и Сатурн се подравняват в Овен. Като зодиакален знак, който често се съпротивлява на промените, трябва да осъзнаете, че не е въпросът дали нещата се променят, а кога. Това означава, че е изключително важно да се запитате какво наистина искате.

Везни

Следвайте целта си, Везни. Луната е в съвпад с Юпитер в Рак в четвъртък, 26 март, носейки повишена цел и изобилие в професионалния ви живот. Този транзит носи чувство на оптимизъм и ви помага да разберете къде трябва да се разширите в кариерата си, за да постигнете успех. Работите с други или в полза на колектива и вашата цел е обвързана с въздействието, което оказвате върху живота им.

Скорпион

Създайте си живот, който ви кара да се чувствате добре. Луната в Лъв е в тригон с Нептун в Овен в петък, 27 март, което ви позволява да изпитате нови възможности в кариерата си. Това може да ви даде възможност да работите дистанционно или да се заемете с творчески проект, който ви позволява да имате повече лично време.

Стрелец

Стрелец, ангажиментът те прави свободен. В неделя, 29 март, астероидът Юнона навлиза във Водолей. Тази енергия ти служи добре, както в личния живот, така и в професионалната ти кариера. Независимо дали става въпрос за това най-накрая да се почувствате готови да кажете „да“ на любовта или да приемете ново предложение за кариерата си, не се колебайте да посветите времето и енергията си.

Козирог

Освободете се от това, което ви е спъвало, Козирог. Сатурн в Овен се изравнява с Плутон във Водолей в събота, 28 март. Това е подходящ момент да обмислите закупуването на дом или да се заемете сериозно с дългосрочните си цели. Позволете си да оспорите статуквото и да разгледате възможности, които никога преди не сте обмисляли.

Водолей

Не бързайте, Водолей. Препоръчително е да се свържете с вътрешното си аз през следващите дни, особено с изгряването на Луната от Първата четвърт в Рак в сряда, 25 март. Отделете време и се отдръпнете, за да помислите за посоката, в която искате да вървите. Вашата цел не трябва да ви изтощава, а вместо това да ви влива енергия.

Риби

Заслужаваш да живееш най-добрия си живот, Риби. В четвъртък, 26 март, Луната е в съвпад с Юпитер в Рак. Това създава мощен прилив на щастлива енергия, който ти помага да следваш сърцето си и да засилиш креативността си. Този транзит носи и нови възможности в кариерата и любовния ви живот, така че бъдете готови да прегърнете това, което винаги сте заслужавали.