Тръмп може и да не се шегува - тази вечер изтича ултиматумът

Довечера, 23 март, изтича 48-часовият ултиматум, който американският президент Доналд Тръмп даде на Иран, за да отвори за движение Ормузкия проток. Не го ли направи Техеран, Тръмп обещава да удари иранските електроцентрали, припомня известният руски политолог и специалист по Азия Аркадий Дубнов. От Корпуса на гвардейците на ислямската революция реагираха нервно и на свой ред заплашиха, че ако САЩ го направят, ответният ирански удар ще включва не само пълен блокаж на Ормузкия проток, докато повредените електроцентрали не бъдат отремонтирани, но и удари по енергийната, ИТ и обезсоляващата инфраструктура в региона.

Дубнов добавя и, че иранският вицепрезидент Сагаб Исфахани призова гражданите на Израел да се подготвят за извънредни ситуации, да се запасят с вода за следващите два дни и да поддържат мобилните си устройства заредени.

И добавя: "А тази вечер самият американски президент даде интервю за израелската телевизия "Канал 13". "Скоро ще разберете какво ще се случи с ултиматума за електроцентралите – резултатът ще бъде много добър. Ще има пълно унищожение на Иран и всичко ще се нареди перфектно", цитира каналът думите на Тръмп.

Още: "Уволнен си": Подигравки от Иран към Тръмп и посредством испанския премиер. Напрежение в армията на САЩ (ВИДЕО)

Ако пренебрегнем своеобразната, бих казал, тийнейджърска бруталност в лексиката на 47-ия президент на САЩ, трябва да признаем: Тръмп може и да не се шегува", пише политологът в телеграм канала си.