Спорт:

23 март 2026, 11:32 часа 481 прочитания 0 коментара
ОАЕ отговори на заплахите на Иран: Никога няма да бъдем изнудвани от терористи

Министърът на външните работи на Обединените арабски емирства шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян заяви, че страната му „няма да бъде изнудвана от терористи“. Изявлението си той направи в публикация в платформата X, предаде Анадолската агенция. Думите му дойдоха след като Иранската армия предупреди, че ще вземе Обединените арабски емирства (ОАЕ) под прицел, ако атакуват острови в Залива, които се контролират от Иран, но за които Емирствата имат претенции.

Предупреждаваме Обединените арабски емирства, че ако нови агресии бъдат предприети от тяхна територия срещу иранските острови Абу Муса и Голям Тунб в Персийския залив, могъщите въоръжени сили на Иран ще подложат Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства на ожесточени удари", заяви оперативното командване на иранските въоръжени сили, цитирано от иранската новинарска агенция Тасним.

Островите Абу Муса и Малък и Голям Тунб се намират в Залива, близо до началото на Ормузкия проток, през който минава една пета от световните доставки на петрол. Островите от дълго време са източник на напрежение между Иран и ОАЕ.

Техеран обвинява съседите си от Залива, че позволяват на американските сили да извършват атаки срещу Иран от своя територия. От началото на войната в Близкия изток на 28 февруари Иран предприе множество атаки с ракети и дронове срещу цели на територията на страните от Залива, като твърди, че атакува американските интереси в тези страни.

Отговорът е насочен и към друг критик на ОАЕ

Думите на външния министър на ОАЕ са и в отговор на бившия френския посланик в емирствата Жерар Аро, който постави под въпрос задълбочаващото се съюзяване на ОАЕ с Вашингтон и нарастващата им зависимост от външни партньори по време на криза, предполагайки, че това означава поверяване на съдбата на страната на сила, която би могла да я въвлече в опустошителен конфликт.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
ОАЕ Иран Обединени арабски емирства война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес