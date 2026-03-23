100% ръст в цените: Обвинения, че двата големи завода за торове у нас умишлено задържат стоката си

Производители на зеленчуци в Пазарджик сигнализират, че заради растящите цени на горивата двата големи завода за торове в България умишлено задържат стоката си.

Според земеделците по този начин те изчакват по-висока печалба.

По думите на собственика на най-голямата оранжерия в региона Иван Кабуров, държавните институции незабавно трябва да извършат проверка и да пресекат спекулата.

До 100% ръст за седмица

"Миналата седмица азотните торове се увеличиха с над 80 до 100%. Не се знае другата седмица как ще бъдат. Без азотни торове просто растенията не могат да съществуват. В момента задържат азотни торове, за да може да ги реализират за друга седмица или на утрешния ден на по-висока цена. Газта не беше толкова увеличена. Азотните торове се произвеждат от газ. Торовете се увеличиха със страшно много и просто ги няма на пазара", заяви Кабуров, цитиран от БНР.

Той е категоричен, че държавните органи трябва бързо да се самосезират, да отидат и да проверят двата торови завода в България и да излязат с обяснение пред земеделските производители защо няма азотен тор на пазара и защо той поскъпнал толкова за една седмица.

"Това си е чиста спекула, която управляващите я виждат, но ние сме оставени в една неравностойна конкуренция със спекулата и със сивия сектор", допълва Кабуров.

Държавата ще се заеме с въпроса за торовете

В същото време в Пловдив министърът на земеделието и храните Иван Христанов заяви, че следващите седмици акцент на правителството ще бъде ликвидността на земеделците, наличието на горива и на азотни торове, за да може целият сектор да е спокоен.

Христанов даде официален старт на националната информационна кампания за директни плащания 2026.

По думите му в следващите месеци основните теми са ликвидност и геополитика. Той посочи, че има голямо безпокойство в сектора по отношение на ликвидността, има декапитализиране на отрасли и на стопанства.

Министърът подчерта, че е изготвен индикативен график и Министерството на земеделието и храните (МЗХ), и Държавен фонд (ДФ) "Земеделие" ще направят всичко възможно този график да бъде изпълняван, като ще се работи проактивно и изпреварващо, за да може тези плащания да бъдат правени преди индикативния график. Целта е да не се допусне при сегашните геополитически реалности и развитие на ситуацията нарастване на себестойността по какъвто и да било начин, подчерта Христанов, цитиран от БТА.

Той добави, че следващите два дни има среща с производителите на азотни торове, а до края на седмицата въпросът с цените на горивата и на азотните торове, и реакцията на България ще бъде обсъден с премиера, за да имаме реални действия да се овладее натискът. Въпреки че цената на горивата и на азотните торове скача, на зърното все още не виждаме да реагира, каза той.

Христанов подчерта, че това е тема не само на МЗХ, а целият кабинет работи за това да овладее ефектите за България.

"Ние сме част от европейското семейство, част от общата политика на Европа и в същото време даваме да се разбере, че имаме конкретни елементи, на които трябва да се обърне внимание като граничния контрол. Ние ще продължаваме да отстояваме това, да защитаваме интересите на ЕС и да се гарантира, че граничният контрол може да изпълнява функцията, която му е възложена по такова важно споразумение, което касае толкова голям обем стоки, които се очаква да влязат в Европа", каза Христанов.