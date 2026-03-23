Китай: Ситуацията в Близкия изток може да стане неконтролируема

Китай предупреди днес, че има опасност ситуацията в Близкия изток да стане неконтролируема, ако американският президент Доналд Тръмп изпълни заплахата си да унищожи иранските електроцентрали. „В случай че войната се разрасне и ситуацията се влоши още повече, целият регион може да се озове в неконтролируема ситуация“, каза на редовна пресконференция говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян, цитиран от Франс прес.

Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще „унищожат“ иранските електроцентрали, ако Техеран не отвори Ормузкия проток до тази вечер (тази нощ българско време). Иран обяви, че ще отвърне на атака срещу енергийния си сектор, като нанесе удари по израелски електроцентрали, както и по електроцентрали, снабдяващи с електроенергия американски военни бази в страните от региона.

Лин Цзян повтори призива на Китай за незабавно прекратяване на огъня. „Употребата на сила ще доведе само до порочен кръг“, подчерта той.

Китай, икономически и политически партньор на Иран, остро осъди американските и израелските удари. Той също така косвено критикува иранските удари срещу страните от региона и блокирането на Ормузкия проток, посочва АФП.

Още: Тръмп може и да не се шегува - тази вечер изтича ултиматумът