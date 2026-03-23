НАТО даде повод на Иран да отрече, че е изстрелял ракети по военната база на остров Диего Гарсия

Иран отрече твърденията, че е нанесъл ракетен удар по военната база на САЩ и Великобритания на остров Диего Гарсия, част от архипелага Чагос в Индийския океан. В понеделник, 23 март, Техеран отхвърли твърдението като „израелска операция под фалшив флаг“, след като се заговори за две изстреляни балистични ракети, нито една от които не е достигнала целта си. Островът е на цели 4000 км от Иран.

Още: "Уолстрийт Джърнъл": Иран изстреля ракети по базата Диего Гарсия. Пентагонът не коментира

Иран: Дори Марк Рюте не подкрепя "най-новата дезинформация на Израел"

Говорителят на външното министерство на Ислямската република Есмаил Бакаеи написа в социалната мрежа X, че последните обвинения са лишени от достоверност и отразяват модел на „дезинформация“.

„Фактът, че дори генералният секретар на НАТО (Марк Рюте) отказва да подкрепи най-новата дезинформация на Израел, говори много: светът е напълно изморен от тези изтъркани и дискредитирани истории за „фалшиви операции“, написа той.

Опровержението дойде, след като Рюте заяви, че Алиансът „не може да потвърди“ твърдението на Израел, че ракетите, насочени към Диего Гарсия, са били ирански междуконтинентални балистични ракети.

Марк Рюте, Getty Images

В петък The Wall Street Journal съобщи, че към базата са били изстреляни две балистични ракети със среден обсег, като нито една от тях не я е уцелила. Пентагонът не е коментирал официално.

Още: Тръмп може и да не се шегува - тази вечер изтича ултиматумът

Диего Гарсия е отвъд наложения уж лимит на иранските ракети

"Диего Гарсия" е една от двете бази, които Великобритания е разрешила на САЩ да използват като част от текущата военна кампания срещу Иран. Съобщеният инцидент привлече внимание, защото Диего Гарсия се намира на 4000 километра от Иран, което е двойно повече от 2000-километровия лимит, който външният министър Абас Арагчи твърди, че Техеран умишлено е наложил на ракетите си, отчита Анадолската агенция.

Островът, който е най-големият в архипелага Чагос в централната част на Индийския океан, е място на съвместно военно присъствие на САЩ и Великобритания от 70-те години насам и служи като база за бомбардировачи с голям обсег на действие и други стратегически средства.

Още: МВнР осъди ракетните атаки срещу газовия комплекс "Рас Лафан" в Катар