Късметче според зодията за тази седмица, 27 октомври – 2 ноември 2025

Овен

Навлизате във фаза, в която трябва да преразгледате отдавна изгубени мечти, за да насочите пътя си към по-голямо изобилие и късмет, така че помислете какво някога сте си пожелавали, защото сега ще можете да го превърнете в реалност.

Телец

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 27 октомври – 2 ноември 2025

Постепенно свиквате с нов начин на живот, който ви кара да слушате със сърцето си, а не с разума. Често това е призив да се включите в хуманитарни, доброволчески или граждански ангажименти, които могат да ви накарат да почувствате, че имате реален принос за света около вас.

Близнаци

През това време може да преструктурирате живота си, като отделите време за собствените си занимания, да кандидатствате за нова работа или може да решите, че вместо това искате да работите дистанционно. Макар че това ще донесе промени в кариерата ви, всичко е въпрос на това да сте в позиция да създавате свои собствени правила за вида живот, който искате да живеете.

Рак

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 27 октомври – 2 ноември 2025

Въпреки че в момента може да сте фокусирани върху работни въпроси, важно е да започнете да се вслушвате в себе си, когато става въпрос за това, което наистина искате. С тази енергия може да възприемете нетрадиционен подход в кариерата си чрез пътувания, дистанционна работа или дори разширяване на дейността си в чужбина. Макар и приключенски и вълнуващ, това също ви насърчава да напуснете зоната си на комфорт и да поемете шанс да създадете живота, който наистина искате да живеете.

Лъв

Има известна енергия, която подсказва, че може да се наложи да предприемете по-дългосрочно пътуване или да се преместите за постоянно. Това не е свързано с пътуване на по-дълги разстояния, а с преместване на по-далечно разстояние. Тази енергия благоприятства промяната, но също така и готовността най-накрая да направите следващата стъпка в създаването на това, което работи за вас.

Още: След 27 октомври животът на тези 3 зодии излиза от задънена улица

Дева

Вместо да бъдете пасивни, когато подхождате към разговори, опитайте се да поемете риск и да станете настоятелни. Това може да ви помогне да се отървете от всякакво саморедактиране или опити да угодите на хората. Има причина, поради която, за да получите това, което искате, първо трябва да говорите открито. Вселената не може да се наговори във ваша полза, ако все още не сте директни с това, което искате.

Везни

Везни, позволете си да изследвате какво резонира с душата ви. Предстой ви пътешествие на открития. Това пътешествие е свързано с това да откриете какво наистина резонира с душата ви и в каква посока е предназначено да поемете в живота си. Ще бъдете смели, любопитни и способни да намерите късмет във всичко, което правите.

Още: 27 октомври - 2 ноември: Идва най-късметлийската седмица от годината за 3 зодии

Скорпион

Опитайте се да се изградите. Кажете си, че можете да постигнете всичко и че само вие знаете какво е предопределено за вас. Късметът и положителните промени, които ви предстоят, ще трябва да бъдат избрани. Това означава, че трябва да сте сигурни, че не се самоубеждавате да не се откажете от това, което искате, или не отдавате силата си на други през това време.

Стрелец

Въпреки че може да видите как животът ви започва да се променя по драматичен начин, всичко започва със способността ви да промените начина си на мислене. Никога не подценявайте силата, която мислите ви имат върху живота, който сте способни да проявите.

Още: 27 октомври - 2 ноември: Новата седмица носи пари и през октомври, и през ноември за 4 зодии

Козирог

Новият път за вас е свързан с разкриването на всякакви застояли рани, свързани с това, което заслужавате или струвате, за да можете да се възползвате от нови финансови възможности. В този случай това включва финанси или изграждане на живот, който ви позволява свободата и сигурността, които търсите. С тази енергия е важно да работите върху утвърждаването на вашата стойност, така че когато се появи този голям шанс, да сте в позиция да го вземете.

Още: Обрати и растеж. Годишен хороскоп за 2026 г. Водолей

Водолей

Това е отличен момент да се застъпите за по-висока заплата, нова позиция или по-голяма отговорност на работното място. Не омаловажавайте талантите си или това, което допринасяте за ролята си. Вместо това, осъзнайте колко ценни сте, тъй като това ще ви помогне да привлечете успеха и богатството, които заслужавате.

Риби

Направете план за бъдещия си успех. Очаква ви по-голям късмет в професионалния ви живот. Важно е да осъзнаете, че е нужно да спрете, преди да вземете каквито и да било решения, да проучите всяка опция, да бъдете отворени за насоки и най-важното - да бъдете търпеливи в този процес. Това е нещо, което ще ви е от полза, но трябва да го доведете докрай, за да получите наградите.

Още: Ноември 2025 ще бъде най-добрият месец в годината за тези 3 зодии