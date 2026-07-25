"Спираме Путин да върне СССР и да ви застраши": Зеленски пред отрекла се от руската пропаганда инфлуенсърка от САЩ. Мъск говори в подкрепа на Кремъл (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Готов съм да отида в Овалния кабинет или в Мар-а-Лаго, за да подпиша мирно споразумение с Русия. Всичко зависи от Тръмп". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за крайнодясната американска блогърка Лаура Лумър, която е част от MAGA-движението около президента на САЩ (Make America Great Again - "Да направим Америка отново велика"). Припомняме, че държавният глава на Украйна ще се срещне с Тръмп в Щатите на 28 юли. Що се отнася до Лумър, доскоро тя блестеше с разпространяване на руските наративи, но сякаш претърпя катарзис - замина на обиколка в Украйна, за да види случващото се от първо лице, и вече говори за силата на Киев.

Zelenskyy: “I am ready to come to the Oval Office or to Mar-a-Lago to sign a peace agreement with Russia. It all depends on Trump.” pic.twitter.com/LvVJRMxNRR — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

Зеленски умело използва всичко това и в интервюто, което бе заснето по-рано, но публикувано вчера, изтъкна как Украйна е изградила стена срещу Русия за предотвратяване на възстановяването на СССР от страна на диктатора Владимир Путин. Американците са платили за тази стена, призна държавният глава, но също така са придобили огромен боен опит - чрез Киев - без да плащат с животите на гражданите си. Ако не е било така, на САЩ щели да са им нужни 10-20 години за придобиване на този опит на бойното поле, включително технологичен, стана ясно от изявленията на държавния глава на Украйна.

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„Ако Русия се превърне в нов СССР, това ще бъде опасно преди всичко за Америка. Ако те имат Съветския съюз, вие ще имате Китай и Съветския съюз - най-голямата империя и най-голямата армия в света. Те наистина ще бъдат по-силни от Съединените щати, а това ще бъде опасно за вас“, заяви украинският президент. Според него Украйна е останала бариера, която през всичките тези години е предотвратявала този сценарий да се превърне в реалност: „Самата Украйна беше пречка за всички мечти на Путин. Тя е стена. Вие платихте за тази стена – и именно затова те няма да могат да възстановят СССР“, добави Зеленски.

Zelenskyy: “If Russia becomes a new USSR, it will be dangerous primarily for America”



“If they have the Soviet Union, you will have China and the Soviet Union — the largest empire and the largest army in the world. They would truly be stronger than the United States, and that… https://t.co/NbHIHXl2Jp pic.twitter.com/vWrATrYhcE — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

Попитан дали избира Тръмп, или Байдън, Зеленски отговори с "Линкълн", но призна, че днес реалността е такава, че на власт е Доналд Тръмп, който е "силен лидер". Историята ще покаже кой е бил най-добър за Украйна, разбра се още от думите на президента на страната. Според него точката, която е преобърнала отношенията му с Тръмп е била срещата им във Ватикана през април 2025 г.

Laura Loomer: “Trump or Biden?”



Zelenskyy: “Well, today — Trump. Although history will answer that question. I’m thinking about Lincoln.”



Laura Loomer: “And after Lincoln, who? Trump will watch this interview.”



Zelenskyy: “I know, I know... No, Trump is good. A strong leader.” pic.twitter.com/u4f0WJz98m — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

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Зеленски обяви също, че Украйна ще разполага с дронове с обхват на полета до 10 000 километра. Според президента страната очаква още през следващата година да има такива безпилотни апарати, способни да изминават разстояния от 5000 до 10 000 км. Украйна вече разполага с дронове с обхват над 3000 километра, а до края на тази година се очаква въоръжените сили да получат системи, способни да изминават разстояние до 4000 километра, заяви той. Киев и Вашингтон планират съвместно производство на безпилотни летателни апарати, като част от тези планове е и изграждането на завод за производство на дронове в Съединените щати, заяви още Зеленски.

⚡️ Zelenskyy announced Ukrainian drones with a flight range of up to 10,000 kilometers



According to the President of Ukraine, the country expects to field drones capable of flying 5,000–10,000 kilometers as early as next year.



Ukraine already has drones with a range of more… pic.twitter.com/wfvd2FCN8A — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

Разбира се, стигна се и до руските пропагандни тези, че Зеленски употребява кокаин. Той отрече някога да е вдишвал кокаин заедно с френския си колега Еманюел Макрон, а Лумър заяви, че в миналото е била жертва на руската пропаганда и сега е решила да опровергае нейните фалшиви твърдения.

Zelenskyy said he has never snorted cocaine with Macron



Laura Loomer said that she was previously a victim of Russian propaganda and has now decided to debunk its fake claims. pic.twitter.com/M1x2VJC0nc — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

Зеленски отхвърли твърденията и на някои американски консерватори, че Русия уж е защитник на християнството, като заяви, че в продължение на векове тя е нахлувала в чужди територии и е унищожавала местни църкви.

What else President Zelenskyy said in his interview with Laura Loomer:



📌America gained this experience without paying for it with lives — we paid the price. The United States would have needed 10–20 years to gain this level of experience.



📌The turning point in relations with… pic.twitter.com/eyeOeMdZ1D — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

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Лаура Лумър се отрече от руската пропаганда, Мъск говори как Украйна трябва да отстъпи

Американската инфлуенсърка отделно заяви, че посещението ѝ в Украйна е променило възгледите ѝ след срещата ѝ с главния равин на страната Моше Азман. „Признавам, че се поддадох на руската пропаганда“, написа Лумър. Тя сподели, че преди да посети Украйна е смятала, че украинската армия е „пълна с нацисти“, и дори е наричала президента Володимир Зеленски „нацистки евреин, който мрази себе си“. Сега тя казва, че е приемала нарративите на Кремъл и твърди, че законите срещу антисемитизма в Украйна са по-строги от тези в Съединените щати.

Лумър разкри също, че един от синовете на равин Азман, който е служил в украинската армия, е бил убит в битка срещу руските сили. „Неговият еврейски син не се е сражавал рамо до рамо с нацистите“, написа тя, като добави, че сега счита твърденията на Русия за необходимостта от „денацификация на Украйна“ за пропаганда.

"The rabbi's fallen son didn't fight alongside Nazis": Laura Loomer admits she believed Russian propaganda



American MAGA influencer Laura Loomer, who is continuing her trip across Ukraine, said her visit to the country changed her views after meeting Chief Rabbi of Ukraine Moshe… https://t.co/6MwbBQRhl3 pic.twitter.com/O4Jt7ayO0h — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

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В този контекст - говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече "нацист" новия главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Михайло Драпатий. „Той е нацист. И ще отговаря за думите си", заяви прессекретарят на Путин във връзка с изявленията на Драпатий, че руската нация няма "правото" да съществува.

Peskov on the new Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Drapatyi: “He is a Nazi. And he will answer for his words.” pic.twitter.com/dp1YlQ6IUq — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

Драпатий вече официално пое командването от генерал Олександър Сирски и беше представен на Генералния щаб, след което даде първи брифинг в тази си роля на президента Зеленски.

General Oleksandr Syrskyi has officially transferred the duties of Commander-in-Chief of Ukraine’s Armed Forces to Mykhailo Drapatyi. Drapatyi was introduced to the General Staff. #Ukraine l pic.twitter.com/1j5kWjcPzH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 24, 2026

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А докато Лаура Лумър се отричаше от руската пропаганда, Илон Мъск заяви, че Украйна вероятно ще трябва да направи отстъпки, за да сложи край на войната. Той заяви, че Русия няма да изтегли войските си, в интервю за списанието The Economist и посочи, че постигането на споразумение чрез преговори е единственият реалистичен път към прекратяване на войната. Мъск каза, че в противен случай хората ще продължат да умират в продължение на години. По-късно говорителката на руското външно министерство Мария Захарова отговори, като предложи услугата Starlink за Украйна да бъде преустановена.

Elon Musk said Ukraine will likely have to make concessions to end the war, arguing Russia will not withdraw its forces. In an interview with The Economist, he said a negotiated settlement is the only realistic path to ending the conflict and warned that otherwise people would… pic.twitter.com/1O8MxacmCb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 24, 2026

Що се отнася до преговорите за мир, Европейският съюз наложи санкции срещу Владимир Медински, който неведнъж е ръководил руската делегация в преговорите с Украйна. Мерките са насочени и срещу генералния директор на „Руските железници“ Олег Белозоров, както и срещу длъжностни лица от руския спортен и банков сектор.

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В същото време руски граждани не спират да обвиняват Европа, че водела война срещу Русия чрез Украйна - случаят е от руския град Киров, където вчера украинските сили поразиха завод за производство на ракети:

😂 Hey Europe, a Russian has a message for you! https://t.co/SfYRMuXkOw pic.twitter.com/6PLO7w1Jsn — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

Руският външен министър Сергей Лавров пък продължава да твърди, че Москва е спазила "споразуменията" от Анкъридж - т.е. от срещата на Тръмп с Путин в Аляска през август миналата година. Въпреки че САЩ отричат да е имало каквито и да е споразумения относно мирния процес в Украйна, взети тогава, Кремъл представя своя пропагандна точка, че е била договорена рамка, която в крайна сметка не била спазена от Вашингтон.

Руският външен министър настоя, че Москва все още счита "споразуменията" от Анкъридж за валидни, въпреки че, по думите му, Украйна ги е „погребала“, а САЩ са променили позицията си. Лавров също така заяви, че Тръмп не е успял да убеди Зеленски да приеме предложения компромис. Руският външен министър отново обеща, че Москва ще постигне целите, поставени от Путин, „при всички обстоятелства“, а именно превземане на Донбас.

⚡️ 🤢 "A Promise Is a Promise": Lavrov claims Moscow upheld the Anchorage agreements



Russia's foreign minister insisted that Moscow still considers the Anchorage agreements valid, even though, according to him, Ukraine has "buried" them and the U.S. has changed its position.… https://t.co/yZHOa1wIfs pic.twitter.com/7ByI6LswTZ — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 74 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 24 юли е имало 230 бойни сблъсъка спрямо 233 на 23 юли. Руснаците са хвърлили 275 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 33 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3438 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 200 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9846 FPV дрона, което е с около 620 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че в Покровското направление са били спрени 37 руски пехотни атаки за денонощието. В направлението към Константиновка - откъм Торецк, североизточно от Покровск - е имало 21 руски пехотни атаки. Откъм Часов Яр, т.е. Краматорското направление, към Константиновка е извършено още едно нападение. В направлението към Гуляйполе, Запорожка област, е имало 13 нападения. В Славянското направление е имало 23 руски пехотни атаки, а в съседното Лиманско - 16. В Южнослобожанското направление в Харковска област са станали 10 сражения, гласи информацията на ВСУ.

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Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи изкъсо всяко движение по фронта на база на геолокализирани кадри, нито украинските сили, нито руските са отбелязали потвърден напредък на бойното поле на 24 юли.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" твърди, че в Днепропетровска област Източната група сили на руската армия превзела крепости на запад от Олександровка и напреднала към Зелено. "Врагът се опитва да възпрепятства нашето настъпление, като разгръща пехотни и мобилни части", но руснаците пробивали отбранителните линии на украинските въоръжени сили в източната част на Запорожка област, твърди източникът.

"Врагът провежда настъпателни операции в посока Очеретино вече няколко дни подред, или поне се опитва да направи нещо подобно", пише междувременно украинският лейтенант с позивна "Алекс" в канала си "Офицер". "Това не е просто единична акция, а опит за пълноценна настъпателна операция, която скоро ще продължи почти една седмица. Въпреки че периодично използват малки групи, каквито отдавна не сме виждали, те все пак поставят основния акцент върху мобилните групи на АТВ-та и мотоциклети за бързо придвижване към предния фронт и по-нататъшно проникване през нашите бойни формирования. Нападението срещу тях започва някъде на 20 км от зоната на бойни действия, защото от тези линии започват да получават стабилна огнева подкрепа. Тази ситуация показва, че врагът не е се отказал от настъпателните си амбиции и се опитва да натрупа настъпателни ресурси, така че е твърде рано да се говори за победа само с дълбоки удари", смята източникът.

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От това направление се появиха кадри от удари по руска танкова колона и загуби за армията на Путин:

Not just Chornobaivka and Mala Tokmachka: the map of Russia’s most dramatic battlefield failures keeps expanding



The crushing defeat of a Russian tank column near Ocheretyne will go down in military history, according to Ukrainian sources.



The defeat became another example of… pic.twitter.com/9q5aLSht8H — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026

Украинският военен анализатор Константин Машовец публикува нов анализ за направлението Новоолександровка, като според него руската 36-а общовойскова армия все още не е успяла да изпълни основната си задача – да спре украинското настъпление към пътя Гуляйполе – Велика Новоселка. След кратка пауза за укрепване на завоюваните позиции украинските сили са възобновили настъпателните действия и са постигнали нови тактически успехи, докато опитите на руските войски да възстановят предишните си позиции между реките Янчур и Вовча остават без резултат.

По оценка на Машовец - в района се водят ожесточени насрещни боеве. Украинската армия се стреми да достигне ключовия път Гуляйполе – Велика Новоселка и да разшири плацдармите си в няколко важни тактически точки, докато руското командване се опитва да ликвидира украинските вклинявания, да прекъсне взаимодействието между настъпващите украински групировки и да задържи отбранителните си линии.

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Анализаторът отбелязва, че украинските сили са започнали боеве за Запорожко, което значително затруднява руските контраатаки в този сектор. Продължават тежки сражения и за района на Новогригоровка, който Машовец определя като ключова тактическа позиция пред пътя към Велика Новосилка. Според него руските сили вероятно удържат северната част на селото, но украинските подразделения също са подобрили позициите си западно и югозападно от него, което усложнява руските контранастъпления.

По направлението към Успеновка руските контраатаки също не са постигнали целите си. Машовец смята, че украинските части са успели да блокират руски пехотни групи край Рибно и са се доближили до възможността да овладеят населеното място и да продължат настъплението. На десния фланг на руската 36-а армия украинските сили също продължават да напредват, достигайки линията Новогеоргиевка – Запорожко.

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Основният извод на Машовец е, че руското командване все още не е успяло да спре украинското настъпление в района, нито да елиминира вече създадените украински вклинявания. По думите му - украинските сили продължават бавно, но последователно да напредват.

В по-широк план анализаторът смята, че развитието на ситуацията ще зависи и от боевете в съседните участъци, държани от руските 29-а и 5-а общовойскова армия. Ако украинските успехи продължат едновременно срещу 29-а и 36-а армия, сегашните ограничени тактически придобивки могат да придобият оперативно значение и да принудят руското командване да пренасочи част от силите на 5-а армия от настъплението към Орехов към отбраната на север. Засега Машовец оценява подобен сценарий като малко вероятен, тъй като украинската офанзива се води с ограничени сили и предимно с тактически цели, но отбелязва, че следващият месец ще покаже дали руската оценка за украинските намерения е правилна.

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