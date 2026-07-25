Йеменските хути атакуваха петролни съоръжения на Саудитска Арабия

Йеменските бунтовници хути атакуваха петролни съоръжения на Саудитска Арабия на брега на Червено море, управлявани от саудитския петролен гигант Aramco. Те заплашиха, че ще разширят действията си в оформящия се втори фронт на войната в Близкия изток в Червено море. Ударът на хутите е предизвикал пожари в Джизан, където има голяма петролна рафинерия на Арамко. По-рано подкрепяната от Иран групировка обвини Саудитска Арабия в "опасна ескалация", предаде БНР.

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Целите

Франс прес съобщи, че сред саудитските цели са военноморска база на хутите в пристанищния град Ходейда и военен лагер на остров Камаран в Червено море. Междувременно Иранската революционна гвардия заяви, че силите ѝ са спрели четири кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток. Корабите са променили курса си.

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Съединените щати днес не обявиха удари срещу Иран за първи път след 13 последователни нощи на бомбардировки. Президентът Доналд Тръмп заяви, че все още не е решил дали да предприеме нови големи атаки срещу Техеран.

Омански залив

По-рано американските сили изведоха от строя танкера "Ем Ти Лавин“ в Оманския залив, след като корабът направил поне четири опита да премине през блокадата, заявиха от американското Централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва ирански газ.

Поддържаните от Иран хути обявиха морска блокада срещу "врага" Саудитска Арабия (ВИДЕО)