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Йеменските хути атакуваха петролни съоръжения на Саудитска Арабия

25 юли 2026, 19:44 часа 580 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Йеменските хути атакуваха петролни съоръжения на Саудитска Арабия

Йеменските бунтовници хути атакуваха петролни съоръжения на Саудитска Арабия на брега на Червено море, управлявани от саудитския петролен гигант Aramco. Те заплашиха, че ще разширят действията си в оформящия се втори фронт на войната в Близкия изток в Червено море. Ударът на хутите е предизвикал пожари в Джизан, където има голяма петролна рафинерия на Арамко. По-рано подкрепяната от Иран групировка обвини Саудитска Арабия в "опасна ескалация", предаде БНР.

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Целите

Франс прес съобщи, че сред саудитските цели са военноморска база на хутите в пристанищния град Ходейда и военен лагер на остров Камаран в Червено море. Междувременно Иранската революционна гвардия заяви, че силите ѝ са спрели четири кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток. Корабите са променили курса си.

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Съединените щати днес не обявиха удари срещу Иран за първи път след 13 последователни нощи на бомбардировки. Президентът Доналд Тръмп заяви, че все още не е решил дали да предприеме нови големи атаки срещу Техеран.

Омански залив

По-рано американските сили изведоха от строя танкера "Ем Ти Лавин“ в Оманския залив, след като корабът направил поне четири опита да премине през блокадата, заявиха от американското Централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва ирански газ.

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Йемен Саудитска Арабия йеменски хути
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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