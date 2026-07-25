Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Шпионаж: Задържаха стажантка в НАТО

25 юли 2026, 16:25 часа 1040 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Шпионаж: Задържаха стажантка в НАТО

Стажантка в щабквартирата на НАТО в Белгия с канадско гражданство е била задържана по обвинения в шпионаж, съобщиха от белгийската прокуратура. Арестът е извършен по обвинения в шпионаж от името на трета държава и членство в престъпна организация, сочи официалното изявление. Името на задържаната не е разкрито, но се посочва, че тя е с китайски произход. Повече подробности засега не са известни, предаде БНР.

Депортираните от Великобритания български шпиони може да са следващите мишени на Кремъл

В полза на Русия

Още: „Не те ме притесняват“: Христо Грозев посочи какво го тревожи след връщането на осъдените за руски шпионаж българи

Литовската прокуратура разследва литовски гражданин, заподозрян в шпионаж в полза на Русия чрез събиране на информация за военни обекти, оборудване и движение на войски, съобщи обществената медия на Литва. Според службите за сигурност заподозреният е събирал информация, използвайки методи, характерни за руските разузнавателни служби. Освен това е публикувал снимки на военна техника и сам е предложил да събира подобна информация по време на пътуване до Белгия.

Великобритания не ни е уведомила официално за освободените българите, осъдени за шпионаж

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НАТО Белгия Шпионаж война Украйна
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес