Шпионаж: Задържаха стажантка в НАТО

Стажантка в щабквартирата на НАТО в Белгия с канадско гражданство е била задържана по обвинения в шпионаж, съобщиха от белгийската прокуратура. Арестът е извършен по обвинения в шпионаж от името на трета държава и членство в престъпна организация, сочи официалното изявление. Името на задържаната не е разкрито, но се посочва, че тя е с китайски произход. Повече подробности засега не са известни, предаде БНР.

Депортираните от Великобритания български шпиони може да са следващите мишени на Кремъл

В полза на Русия

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Литовската прокуратура разследва литовски гражданин, заподозрян в шпионаж в полза на Русия чрез събиране на информация за военни обекти, оборудване и движение на войски, съобщи обществената медия на Литва. Според службите за сигурност заподозреният е събирал информация, използвайки методи, характерни за руските разузнавателни служби. Освен това е публикувал снимки на военна техника и сам е предложил да събира подобна информация по време на пътуване до Белгия.

Великобритания не ни е уведомила официално за освободените българите, осъдени за шпионаж