Най-важните новини за деня, 25 юли 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 25 юли.

ПРЕЗИДЕНТЪТ НЕ КАЗА ЩЕ НАЛОЖИ ЛИ ВЕТО НА БЮДЖЕТ 2026, НО ПУСНА ТЕЗИ НА КАСАТА И ОСИГУРЯВАНЕТО

Президентът Илияна Йотова не каза дали ще наложи вето на Бюджет 2026, но обясни защо е пуснала бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каза (НЗОК). Държавният глава каза снощи в предаването на БНТ “Пано,ама“, че в президентската институция са получени 25 становища за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване. “В нито едно от тях няма призив за вето“, посочи тя, като отбеляза, че ги е одобрила. Предстои правният екип на президентската администрация да се запознае подробно с всички текстове на държавния бюджет и с постъпилите становища, както и с петицията с искане за вето, организирана от политическа партия “Продължаваме промяната“.

"СПИРАМЕ ПУТИН ДА ВЪРНЕ СССР И ДА ВИ ЗАСТРАШИ": ЗЕЛЕНСКИ ПРЕД ОТРЕКЛА СЕ ОТ РУСКАТА ПРОПАГАНДА ИНФЛУЕНСЪРКА ОТ САЩ. МЪСК ГОВОРИ В ПОДКРЕПА НА КРЕМЪЛ (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Готов съм да отида в Овалния кабинет или в Мар-а-Лаго, за да подпиша мирно споразумение с Русия. Всичко зависи от Тръмп". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за крайнодясната американска блогърка Лаура Лумър, която е част от MAGA-движението около президента на САЩ (Make America Great Again - "Да направим Америка отново велика"). Припомняме, че държавният глава на Украйна ще се срещне с Тръмп в Щатите на 28 юли. Що се отнася до Лумър, доскоро тя блестеше с разпространяване на руските наративи, но сякаш претърпя катарзис - замина на обиколка в Украйна, за да види случващото се от първо лице, и вече говори за силата на Киев.

ГЕРБ ЗОВЕ ЗА ОБЩА ДЯСНА КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ЧАКА ВЕТО ЗА БЮДЖЕТА

Важно да се обсъди възможността за обща кандидатура за президент на десницата. Това каза по Нова телевизия заместник-председателят на ГЕРБ и депутат Даниел Митов. „Не може цялата власт да бъде взета от един човек, а именно от Румен Радев“, подчерта той. "Кандидатурата на Илияна Йотова за президент не е изненада. Тя очаква да бъде подкрепена от БСП", каза Митов и допълни, че ГЕРБ тепърва ще вземе решение за собствената си позиция на предстоящите президентски избори.Той допусна, че “Продължаваме Промяната" и "Демократична България“ може да преосмислят заявката си, че няма да подкрепят съвместна кандидатура с ГЕРБ. “Те и преди са казвали много неща, но могат да преосмислят позицията си и да се върви към нещо разумно“, заяви Митов. За слуховете, че Андрей Гюров може да се кандидатира за президент, Митов подчерта, че не е чувал подобно намерение лично от него. “Това е само хипотеза. Не мога да коментирам“.

НЯМАШЕ ДА ГИ ДОПУСНЕМ У НАС, АКО Е ИМАЛО ЗАПЛАХА: ГЕН. ИВАН ЛАЛОВ ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ

"България е можела да откаже разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза “Безмер“, ако е преценила, че съществува реален риск за националната сигурност". Това заяви председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание ген. Иван Лалов от “Прогресивна България“(ПБ)по Нова телевизия. Авиобаза “Безмер“ е съвместно съоръжение, което се използва в рамките на съществуващо споразумение, напомни той и обясни, че в базата и преди са били разполагани американски и натовски средства. “Ако бъде поискано да бъдат разположени истински военни самолети и военнослужещи, които да участват във военни действия, това отново ще бъде подложено на дебат, включително в Народното събрание“, каза Лалов.

ОКОНЧАТЕЛНО: ОТСТРАНИХА ОТ ДЛЪЖНОСТ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА МНС

Представители на държавите членки на Международния наказателен съд (МНС) днес гласуваха за отстраняването на главния му прокурор, за когото преди две години за първи път се появиха обвинения в сексуални посегателства, предаде АП, като се позова на двама дипломатически източници. Карим Хан беше обвинен в сексуално посегателство срещу негова служителка, което британският юрист категорично отрича, припомня БТА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ДБ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: ЯСЛИТЕ КЪМ МОН, НОВ ПОДХОД В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

През настоящата седмица Елисавета Белобрадова и група народни представители от „Демократична България“ внесоха пакет законодателни предложения за промяна в Закона предучилищното и училищното образование (ЗПУО). С проекта се усъвършенства нормативната рамка в системата на предучилищното и училищното образование чрез по-ясно определяне на целите на образованието, гаранциите за равен достъп до качествено образование, механизмите за езикова подкрепа, мерките за образователна интеграция и десегрегация, организацията на предучилищното и училищното образование, професионалното развитие на педагогическите специалисти и управлението на качеството в образователните институции.

BLOOMBERG: ТРЪМП ВЪЗОБНОВЯВА ТЪРГОВСКАТА ВОЙНА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде началото на нова фаза от търговската криза, обявявайки високи тарифи за съюзниците и заплашвайки с нови ограничения за ЕС, пише в своя статия Bloomberg. Според изданието, в рамките на една седмица Белият дом обяви намерението си да наложи 50% тарифа върху канадски внос на стойност приблизително 20 милиарда долара поради спорове за автомобили, млечни продукти и алкохол.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 26 ЮЛИ 2026 Г. (НЕДЕЛЯ)

На 26 юли 2026 г. ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, максималните ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 30°. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и ще се понижи до средното. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, показва прогнозата за времето на НИМХ.