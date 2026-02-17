Любовен хороскоп за март 2026: 3 зодии ще се влюбят до уши, а 4 ги дебне раздяла

Март 2026 ще бъде важен и запомнящ се месец. Няколко зодии ще преживеят неочаквани влюбвания, важни разговори и променящи живота прозрения. Темата за „отпускането“ също ще се появи. Някои най-накрая трябва да спрат да се „борят“ и да се доверят на космическия план. Разберете в коя група попадате.

Овен

Овни, март ще започне интензивно, но бързо ще осъзнаете, че не всяка искра е траен огън. Преди да се впуснете в нещо твърде голямо, проверете дали другата страна може да се справи с темпото ви.

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 16 - 22 февруари 2026

Във връзките може да има напрежение заради амбицията и независимостта. Не става въпрос за това кой е прав, а дали можете да играете за същата цел. Разговор в средата на месеца ще донесе пробив.

Необвързаните Овни привличат вниманието, но може да срещнат емоционално недостъпни хора. Не насилвайте вниманието си. Някой стабилен ще се появи, когато се откажете от преследването.

Телец

Телци, време е да спрете да се преструвате, че нищо не ви притеснява. Вашите нужди са специфични – заявете ги директно.

Още: Сатурн в Овен ускорява кармата: 4 зодии могат да спечелят много или да платят скъпо

Може да усещате липса на нежност или стабилност. Вместо да се отдръпвате, изразете очакванията си. Втората половина на месеца е благоприятна за възстановяване на близостта.

Що се отнася до необвързаните, някой от миналото може да протегне ръка. Преди да дадете втори шанс, спомнете си защо е приключило. Новите приятелства се развиват бавно, но имат потенциал.

Близнаци

Още: Мощно новолуние във Водолей на 17 февруари 2026 сбъдва желанията - прочетете как

Близнаци, по-малко флирт, повече честност. Не всяка връзка трябва да е игра на думи.

Възможни са недоразумения, произтичащи от пропуски. Ако нещо не е ясно, попитайте. Краят на месеца благоприятства съвместните планове и решения.

За необръзаните - Март е месец на интензивни разговори и бързи влюбвания. Внимавайте да не бъркате вълнението с дълбоки чувства. Едно познанство може да се превърне в нещо повече.

Рак

Още: Хората, родени през тези 3 месеца, отблъскват техния ангел-пазител

Раци, не се затваряйте, когато нещо ви боли. Вашата чувствителност е сила, а не слабост.

Началото на месеца може да донесе емоционално прочистване. Говоренето за неизказаното ще ви сближи повече от романтичните жестове.

Може да почувствате, че някой най-накрая ви разбира без думи. Това е подходящ момент да изградите връзка, основана на емоционална дълбочина, а не на повърхностност.

Лъв

Лъвове, март е по-малко за възхищение и повече за автентичност. Не е нужно да заслепявате никого, за да спечелите неговата привързаност. Покажете по-чувствителната си страна.

Може да чувствате, че вие сте този, който дава повече. Преди да избухнете, проверете дали другият човек изобщо знае какво очаквате. Един честен разговор ще изравни нещата.

Необвързани Лъвове, привличате вниманието, но не всеки е готов за вашата интензивност. Някой стабилен ще се появи през втората половина на месеца – връзката ще се развие по-спокойно, отколкото обикновено ви харесва.

Дева

Дева, не анализирайте всеки жест и съобщение. Понякога любовта изисква доверие, а не пресметливост.

Може да почувствате нужда да уредите въпроси, които висят във въздуха от дълго време. Това е добър месец за конкретни уговорки и дискусии за бъдещето.

Някой може да ви изненада със своята директност. Вместо веднага да търсите недостатъци, позволете на връзката да се развива. Връзка, основана на споделени ценности, има най-голям потенциал.

Везни

Везни, март ще изпита смелостта ви да кажете „не“. Съгласяването в името на мира вече няма да работи.

Може да почувствате, че връзката ви се нуждае от повече баланс. Ако нещо е небалансирано, извикайте го. Краят на месеца носи повече нежност и разбирателство.

Нови познанства ще се появят в социалните среди, но не всяко от тях ще се превърне в нещо трайно. Една връзка може да започне с приятелство.

Скорпион

Скорпион, това е месец на емоционални сътресения. Ако нещо ви се струва неавтентично, вече няма да можете да го игнорирате.

Възможни са интензивни разговори и конфронтации. Не става въпрос за драма, а за истина. Пречистването ще донесе по-голяма близост от престорената хармония.

Привличате силни и решителни хора. Една връзка може да бъде магнетична, но проверете дали е базирана на нещо повече от просто химия.

Стрелец

Стрелци, преди да се втурнете към нови преживявания, запитайте се какво наистина търсите. Свободата не изключва близостта.

Може да почувствате нужда от повече пространство. Директният разговор за това ще ви помогне да избегнете недоразумения. Едно пътуване заедно или нов план ще освежат връзката ви.

През март ще има много флирт, но само един човек може да ви задържи в дългосрочен план. Възможностите ще се появят неочаквано, на място, където не очаквате.

Козирог

Козирози, не се отнасяйте към чувствата си като към проект, който трябва да бъде завършен. Понякога трябва да се освободите от контрола.

Това е месец за дискусии, особено ако очаквате стабилност и бъдеще. Ако нещо е несигурно, то ще излезе на повърхността. Поставянето на общи цели ще укрепи връзката ви.

Може да срещнете някого чрез работа или отговорности. Връзката ще започне бавно, но ще бъде конкретна и обещаваща.

Водолей

Водолеи, март ще ви донесе размисъл за това кого допускате в света си. Не всеки заслужава вашата енергия.

Може да се нуждаете от повече свобода. Ако вашият партньор разбере това, връзката ще стане по-зряла. Важни уговорки са възможни в средата на месеца.

Някой необичаен ще привлече вниманието ви. Връзката може да е различна от всички останали – по-малко предсказуема, но вдъхновяваща.

Риби

Риби, март е месецът на сърцето. Емоциите ще бъдат по-силни от обикновено, но това не е причина да се отдръпвате.

Може да почувствате по-дълбока връзка и нужда от по-голяма близост. Ако нещо е било премълчавано дълго време, сега ще намерите смелостта да го изразите.

Това е един от най-мощните месеци за вас. Ново познанство може бързо да стане важно и интензивно. Дайте си разрешение да се влюбите.