Украйна като ничия земя - бъдещето след войната. Уроците на дроновете

С наближаването на четвъртата годишнина от войната с Русия Украйна се бори да оцелее през суровата зима. Страната преживява най-студената зима от пет години насам, като температурите падат под -24 градуса. Украинските войници прекарват до 40 дни на фронтовата линия без отопление, а стотици хиляди граждани са принудени да живеят без електричество, пише в анализ за Financial Times бившият изпълнителен директор на Google Ерик Шмид.

Руските войски продължават настъплението си, изпитвайки издръжливостта на украинските ресурси и техника, както и волята на защитниците. Въпреки това официални украински източници оценяват, че всеки месец между 30 000 и 35 000 руски войници са убити или тежко ранени. Устойчивостта на руската държава пред лицето на тези загуби подкопава надеждите на Киев за успешна стратегия на изтощение - засега.

Руските сили се адаптират към новите бойни условия. Тактики, въведени от елитното руско подразделение за работа с дронове "Рубикон", постепенно се прилагат по цялата фронтова линия. Сред тях е използването на устойчиви на заглушаване оптични дронове, способни да поразяват войници в окопи или тунели дори в гористи местности и при лошо време. Русия разработва и дронове "Геран" ("Шахед") с реактивен двигател, които са по-бързи и по-трудни за прехващане. Още: "Русия подготвя масиран удар": Предишния път, в който Зеленски го каза, стана страшно

В отговор Украйна изгражда специализирани системи за разузнаване, наблюдение и мониторинг, подпомогнати от широка радарна мрежа и технологии с изкуствен интелект за събиране, интегриране и анализ на данни от бойното поле.

Всичко това показва, че страната се подготвя за следващата фаза на конфликта, в която рояци дронове ще бъдат дистанционно управлявани и все по-автоматизирани. Т.нар. смъртоносна зона (там, където всеки, който се появи, е застрашен почти на 100% от удар с дрон) се разширява, тъй като всяка страна изтегля най-ценния си личен състав от непосредствения фронт. Новото поколение дронове разполага с по-голям обсег и повишена поразяваща способност благодарение на по-ефективни батерии, сензори и аеродинамика. Автоматизирането на операциите, което позволява на военния персонал да действа по-безопасно зад фронтовата линия, се превърна в спешен приоритет за Украйна. Страната планира да премести пилотите/операторите на дронове още по-далеч от фронта до края на 2026 г.

Бъдещите военни действия все повече ще зависят от безпилотните технологии. Комбинацията от незаглушими сателитни комуникации, евтини разпределени мрежи и прецизно GPS насочване означава, че въздушните сблъсъци между дронове ще се превърнат в основен начин за водене на бойни действия. Дроновете комуникират в реално време, което позволява множество евтини платформи да действат като единна система. Те ще могат да носят ракети въздух-въздух за противодействие на атакуващи ги самолети и хеликоптери, при значително по-ниска цена и по-широка достъпност. Още: Украйна е получила досега 4,4 млн. снаряда с голям калибър само по една от инициативите

Победителите в тези технологични сблъсъци ще могат да напредват с безпилотни сухопътни и морски средства, които се движат по-бавно, но носят по-тежки полезни товари. Тези въздушни, сухопътни и морски системи ще поемат първоначалните удари и ще разширяват оперативната зона, която постепенно ще се доминира от роботи. Едва след изпълнението на основните бойни задачи от машините хората ще поемат директен контрол.

Уреждането на войната сега може да доведе до нестабилен мир, от който западните държави ще извлекат толкова уроци, колкото и от самия конфликт. Възможно е по границата между Русия и Украйна да бъде изградена своеобразна "стена от дронове" - мрежа от автоматизирани системи, наблюдаващи границата като интелигентен електронен щит. Поради високата им стратегическа стойност тези дронове вероятно ще бъдат въоръжени за самозащита, оформяйки трайна силно милитаризирана граница.

Крилати и балистични ракети, способни да поразяват цели с висока точност и при значително по-големи скорости от дроновете, вероятно ще бъдат разположени в големи количества от двете страни като инструмент за стратегическо възпиране.

Докато западните лидери обсъждаха европейската и глобалната сигурност на Мюнхенската конференция по сигурността, стана ясно, че те все още не са напълно подготвени за новата фаза на войната. Украинският пример показва, че конфликт, белязан от масово използване на автономни оръжия, бързо би изчерпал наличните запаси от дронове и боеприпаси. Способността на Запада да увеличи производството във военно време остава ограничена. Още: Елитен руски оператор на дронове избяга в Украйна и иска да се бие за нея: "Унищожиха живота ми" (ВИДЕО)

Притежаването на автономни системи и капацитетът за масовото им производство ще определят изхода на бъдещите войни. Западните държави трябва да ускорят иновациите и да изградят индустриална база, способна на бързо и мащабно производство на подобни технологии.

Автор: Ерик Шмид, бивш изпълнителен директор на Google, за Financial Times

Превод: Ганчо Каменарски