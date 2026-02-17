Оставката на Румен Радев:

Има ли значение кой е около него, след като в центъра е г-н Радев? Ходи като електорална прахосмукачка и дебелее

Думите от заглавието относно проекта на ескпрезидента Румен Радев са на журналиста Емилия Милчева и те бяха казани са голяма доза ирония - явно за мнозина няма значение кой е до "летеца" Румен Радев, който идва на крилето на поредното "спасение" и то в светлината на случая с престъплението в хижа "Петрохан".

"Той (Радев) ходи като електорална прахосмукачка и дебелее", добави социалният антрополог Харалан Александров в сутрешния блок на БНТ. И каза за БСП, че "те чакат Сталин да им се обади по телефона", но визирайки ситуация на напускане на структури на Столетницата в полза на Румен Радев, защото те виждали новия лидер на червените Крум Зарков като креатура на Радев и предпочитали да гласуват за "оригинала".

