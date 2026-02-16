Спорт:

16 февруари 2026, 21:44 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 17 февруари 2026 г. Новолунието променя живота ни

На 17 февруари 2026 г. в 14:00 настъпва Новолуние във Водолей. Това е ден на рядка астрологична концентрация. Слънчево затъмнение във Водолей съвпада с Новолунието, а Марс и Плутон са разположени близо до тази точка. Тази конфигурация е рядка и винаги означава едно: процеси, които са тлели в сенките, излизат на повърхността и изискват незабавни действия. В астрологията затъмненията се считат за точки на съдбата – те не създават събития от нищото, а по-скоро ускоряват неизбежното, компресирайки времето и изостряйки изборите.

Решенията

Важно е да се разбере: денят на затъмнението не е време за мигновени заключения. Много решения, взети сега, ще разкрият значението си постепенно, през следващите седмици и месеци. Затъмнението задава посоката, но не диктува скоростта. Събитията може да изглеждат противоречиви именно защото разрушаването на старото и раждането на новото се случват едновременно. Мостове се рушат на някои места, основи се полагат на други и не винаги е веднага ясно кое е кое.

Сънища и подстригване

Не се препоръчва да се подстригвате през този ден, защото  може да срещнете враг по пътя си. Сънищата в тридесетия лунен ден обобщават резултатите във вашето подсъзнание. Ако ги тълкувате правилно, тогава в бъдеще ще можете да направите правилните изводи - с какво трябва да се разделите и какво може да ви бъде полезно в предстоящия лунен цикъл.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
