Монаси и роботи в кунг фу сблъсък: Пролетният фестивал в Китай шокира света (ВИДЕО)

17 февруари 2026, 8:25 часа 404 прочитания 0 коментара
Най-гледаното телевизионно предаване в Китай - ежегодният галаконцерт на CCTV по случай Пролетния фестивал, направи фурор, представяйки авангардната индустриална политика на страната и стремежа на Пекин да доминира в сферата на хуманоидните роботи.

Четири изгряващи стартиращи компании за хуманоидни роботи - Unitree Robotics, Galbot, Noetix и MagicLab - демонстрираха своите продукти на гала вечерта. Телевизионното събитие е изключително популярно в Китай и е сравнимо по мащаби със Супербоул в САЩ, пише Ройтерс.

Монаси и роботи в кунг фу сблъсък

Новогодишното шоу включваше песни, танци и кабаретни изпълнения. Традиционно то постига най-високите рейтинги в Китай всяка година и се счита за витрина на визиите и амбициите на управляващата комунистическа партия.

След високо оцененото си представление през 2025 г., хуманоидни роботи от различни китайски стартъпи отново танцуваха на сцената тази година. Миналогодишната гала вечер изуми зрителите с 16 хуманоида от Unitree, които въртяха кърпички и танцуваха заедно с хора танцьори.

Този път машините се появиха в сложна бойна хореография и изпълниха смели салта и умели движения в демонстрация по кунг фу, редом до монаси.

Зад зрелището на роботите, бягащи маратони и раздаващи кунг фу удари, стои утвърдената политика на Китай, който е поставил роботиката и изкуствения интелект в основата на своята производствена стратегия от следващо поколение, залагайки на това, че автоматизацията и AI решенията ще доведат до повишаване на производителността и това ще компенсира ефектите от проблема със застаряващато население на страната.

Десислава Любомирова
