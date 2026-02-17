Спорт:

"Като настроението на жена": Проф. Георги Рачев за времето до края на седмицата

17 февруари 2026, 7:47 часа 398 прочитания 0 коментара
Снегът се завръща за малко. Времето ще е динамично, с пореден средиземноморски циклон, който ще формира валежи. Мрачна си отива зимата, много дъждовна и по-топла от обичайното. Валежите могат да създадат проблеми. На места те ще се обърнат в сняг и ще стане едно леко „лигаво“ време. Следващият циклон ще е от петък, когато ще трябва да сме добре облечени. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

По думите му четвъртък и петък (19 – 20 февруари) ще е доста топло, а след това – в края на петъчния ден и събота, ще захладнее доста. Но ще е за кратко.

„Времето ще е като настроението на жена – сега ще е хубаво, след малко – лошо“, направи шеговито сравнение професорът.

Времето днес

Минималните температури днес ще са между 0 и 6 градуса, в София – около 2 градуса, по Черноморието - между 3 и 7 градуса. Максималните ще са от 2-3 градуса в северозападните райони до 10-12 градуса в югоизточните, в София – около 5 градуса.

През страната ще премине дълбок средиземноморски циклон, който ще предизвика значителни валежи от дъжд, които в северозападните райони и по високите полета в Западна България ще преминават в сняг. Ще духа умерен, в Североизточна България и силен вятър от изток-североизток, в Южна – от изток-югоизток. Привечер вятърът ще започне да се ориентира от северозапад и с него ще нахлува по-студен въздух.

Виолета Иванова
