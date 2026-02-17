"Проблемът се прехвърля от болната на здравата страна": Денков за случая "Петрохан-Околчица" и нападките срещу тях

Има яростна, цинична политическа атака срещу нас и се използва една трагедия, при която има шест жертви, включително едно дете. Тя има две цели – да се удари нашата политическа формация преди изборите и втората – да се отклони вниманието от службите, които са отговорни. Стана ясно, че е имало проверка от прокуратурата, която е била спряна. Те са имали информация какво се случва и има нещо притеснително, което е било прикрито. Това, че прокуратурата е спряла проверка, води то тази трагедия. Проблемът се прехвърля от болната на здравата страна. Този коментар направи съпредседателят на групата ПП-ДБ в Народното събрание Николай Денков в ефира на Нова телевизия относно случая Петрохан – Околчица и смята ли, че е осигуряван чадър над групата на Ивайло Калушев.

ОЩЕ: Николай Денков: Депутат на Пеевски първи получил сигнал срещу хижа "Петрохан"

Депутатът отправи обвинения към „лицето Сарафов“, която излязло и „прави скандал с ясен политически отенък точно преди изборите“.

Попитан дистанцират ли се от Борислав Сандов, който подписва рамков договор с НПО-то на Калушев, Денков заяви, че Сандов не е част от ПП, а атаката е към тях. „Ние сме се разделили със „Зелено движение“, а атаката е политическа. За споразумението – след като е подписано, ако нещо не е било наред, е имало време да бъде прекратено. Тук има доста въпроси - не за това, какво се е случило, а защо се използва по този начин“, каза депутатът.

Относно частното училище „Космос“, свързано със случая "Петрохан", Денков обясни, че когато се дава лиценз, той се дава по документи - база, програма, учители. „Ако не се спазва, се правят проверки. През 2024 г. този лиценз не само е подновен, а разширен – от основно, става средно училище. За да се разшири този лиценз, значи е минала проверка и не е намерено нищо нередно. Но името на служебния премиер Главече не е споменат, а това е станало по негово време“, каза той.

ОЩЕ: Съдът в Страсбург може да промени разследването на случая "Петрохан"

Денков съобщи, че и те имат информация, че двама от групата на Калушев са имали връзки с ДАНС.

ОЩЕ: Връзки с ДАНС, ГДБОП и педофилия: Нови завои за Ивайло Калушев и хижа "Петрохан"

Той бе категоричен, че тези, които разследват, знаят истината. „Защо няма записи от момента на самоубийството? Ако има записи, ще знаем какво е станало там. Минали ли са други хора? Но ние виждаме опит този случай да се закрие“, каза той.

„Загубено е всякакво доверие в институциите и службите и затова искаме да се включат международни експерти, които да видят наличните документи и доказателства“, заяви Денков.