Любопитно:

"Проблемът се прехвърля от болната на здравата страна": Денков за случая "Петрохан-Околчица" и нападките срещу тях

17 февруари 2026, 8:10 часа 344 прочитания 0 коментара
"Проблемът се прехвърля от болната на здравата страна": Денков за случая "Петрохан-Околчица" и нападките срещу тях

Има яростна, цинична политическа атака срещу нас и се използва една трагедия, при която има шест жертви, включително едно дете. Тя има две цели – да се удари нашата политическа формация преди изборите и втората – да се отклони вниманието от службите, които са отговорни. Стана ясно, че е имало проверка от прокуратурата, която е била спряна. Те са имали информация какво се случва и има нещо притеснително, което е било прикрито. Това, че прокуратурата е спряла проверка, води то тази трагедия. Проблемът се прехвърля от болната на здравата страна. Този коментар направи съпредседателят на групата ПП-ДБ в Народното събрание Николай Денков в ефира на Нова телевизия относно случая Петрохан – Околчица и смята ли, че е осигуряван чадър над групата на Ивайло Калушев.

ОЩЕ: Николай Денков: Депутат на Пеевски първи получил сигнал срещу хижа "Петрохан"

Депутатът отправи обвинения към „лицето Сарафов“, която излязло и „прави скандал с ясен политически отенък точно преди изборите“.

Попитан дистанцират ли се от Борислав Сандов, който подписва рамков договор с НПО-то на Калушев, Денков заяви, че Сандов не е част от ПП, а атаката е към тях. „Ние сме се разделили със „Зелено движение“, а атаката е политическа. За споразумението – след като е подписано, ако нещо не е било наред, е имало време да бъде прекратено. Тук има доста въпроси - не за това, какво се е случило, а защо се използва по този начин“, каза депутатът.

Относно частното училище „Космос“, свързано със случая "Петрохан", Денков обясни, че когато се дава лиценз, той се дава по документи - база, програма, учители. „Ако не се спазва, се правят проверки. През 2024 г. този лиценз не само е подновен, а разширен – от основно, става средно училище. За да се разшири този лиценз, значи е минала проверка и не е намерено нищо нередно. Но името на служебния премиер Главече не е споменат, а това е станало по негово време“, каза той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Съдът в Страсбург може да промени разследването на случая "Петрохан"

Денков съобщи, че и те имат информация, че двама от групата на Калушев са имали връзки с ДАНС.

ОЩЕ: Връзки с ДАНС, ГДБОП и педофилия: Нови завои за Ивайло Калушев и хижа "Петрохан"

Той бе категоричен, че тези, които разследват, знаят истината. „Защо няма записи от момента на самоубийството? Ако има записи, ще знаем какво е станало там. Минали ли са други хора? Но ние виждаме опит този случай да се закрие“, каза той.

„Загубено е всякакво доверие в институциите и службите и затова искаме да се включат международни експерти, които да видят наличните документи и доказателства“, заяви Денков.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Петрохан Убийства Николай Денков връх Околчица
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес